Le prossime puntate di Terra Amara si concentreranno sulla volontà di Yilmaz di chiarirsi con Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni provenienti dalla Turchia, dopo aver trovato la lettera scritta da Altun quasi un anno prima in cui quest'ultima confessava i motivi per cui era stata costretta a sposare Demir, Akkaya mentirà alla neo-sposa Mujgan per raggiungere l'ex fidanzata. Ma in seguito all'incendio che Demir ha appiccato alla casa di Sermin, tuta la famiglia Yaman sarà fuori da Adana. Da qui si delineeranno una serie di imprevisti che porteranno Yilmaz in carcere, proprio nella stessa cella di Demir.

Ma una volta fuori, il giovane non si darà per vinto e pur di incontrare l'unica donna che ha sempre amato, deciderà di ristrutturare la casa di Sermin che pochi mesi prima aveva acquistato.

Yilmaz in carcere con Demir

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia si concentrano sulla figura di Yilmaz. Dopo aver avuto la lettera scritta da Zuleyha in cui quest'ultima raccontava del ricatto subito da parte di Hunkar, Akkaya correrà alla sua ricerca ma si imbatterà in Hunkar. Ritenendola responsabile del suo allontanamento dalla donna amata, Yilmaz non ci penserà due volte e cercherà di uccidere la madre di Demir. In suo soccorso arriverà Fekeli che pur di salvare Hunkar verrà colpito da un proiettile proprio per mano del suo figlioccio.

Quando Cetin si prenderà la colpa di ciò che è accaduto a Fekeli, Yilmaz si sentirà in colpa e deciderà di costituirsi. In cella si ritroverà faccia a faccia con Demir in prigione perché accusato della morte di Cengaver, avvenuta invece per mano di Hatip. Yilmaz però potrà contare ancora una volta sulla benevolenza di Fekeli che lo scagionerà affermando che il colpo è partito per caso.

Yilmaz vuole incontrare Zuleyha per chiarirsi

Una volta fuori dal carcere, Yilmaz avrà un solo unico pensiero, ossia parlare con Zuleyha. Con questo intento escogiterà un piano ben preciso. Avendo scoperto che la casa di Sermin è stata bruciata per mano di Demir ed essendo lui il proprietario della tenuta avendola acquistata pochi mesi prima, deciderà di assoldare una squadra di uomini perché possa ristrutturare il prima possibile la casa.

Il suo intento sarà quello di trasferirsi a vivere lì.

In questa maniera, visto che la tenuta di Sermin è confinante con quella degli Yaman, Yilmaz sarà certo di poter vedere Zuleyha per poter parlare con lei chiarendosi finalmente sugli eventi che li hanno portati a dividersi. Riuscirà Yilmaz nel suo intento? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.