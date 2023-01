Si è appena conclusa la messa in onda della 16esima puntata di Amici: domenica 15 gennaio, infatti, il pubblico di Canale 5 ha assistito allo speciale che ha scombussolato tutti pochi giorni fa. Sei alunni hanno subito un provvedimento per un fatto grave al quale Maria De Filippi ha solo accennato: nel rispetto dei ragazzi e dei telespettatori, la conduttrice ha deciso di non trasmettere in tv le immagini di quello che è successo la notte di Capodanno in casetta. Severità e rimproveri per tutti i talenti coinvolti nella vicenda, ma in particolare a Wax, definito il "capo banda" dalla sua prof Arisa.

Aggiornamenti dagli studi di Amici

Il 16° speciale di Amici è stato in gran parte dedicato a quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate": dopo giorni di anticipazioni, ipotesi e parziali smentite, su Canale 5 è stata trasmessa la sfuriata di Maria e dei professori nei confronti di sei titolari della classe che la sera del 31 dicembre hanno fatto qualcosa di grave.

La presentatrice Mediaset ha chiarito che non mostrerà i video di quello che Wax, NDG, Maddalena, Samu, Tommy Dali e Valeria hanno fatto la notte di San Silvestro perché si tratta di un episodio che metterebbe in imbarazzo tutti, produzione compresa.

Prima di svelare il provvedimento disciplinare che è stato scelto per i sei allievi coinvolti, De Filippi ha fatto "mea culpa" ammettendo che chi lavora al suo programma si è accorto in modo tardivo di ciò che è accaduto in casetta.

Colpi di scena ad Amici

Le anticipazioni della 16esima puntata di Amici circolano sul web dall'11 gennaio scorso, ma soltanto il 15 gennaio i fan hanno potuto vedere con i loro occhi le reazioni a caldo che hanno avuto gli insegnanti e i talenti coinvolti nel Capodanno-gate.

Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini sono stati i più duri con i ragazzi: il primo ha eliminato Tommy Dali senza nemmeno dargli la possibilità di fare la sfida, la seconda ha chiesto la sostituzione di Valeria con Cricca.

La produzione non ha accettato la richiesta della prof di canto, però ha deciso di accettare Giovanni come sfidante in via eccezionale.

Maria, infatti, ha consegnato la maglia da titolare a Cricca precisando che non accadrà mai più che un escluso possa rientrare nella scuola attraverso una sfida o in altri modi. In questo caso gli addetti ai lavori hanno detto sì perché hanno ammesso di essersi accorti del "fatto grave" quasi una settimana dopo che è accaduto, quindi troppo tardi.

Maddalena e NDG hanno battuto gli avversari e sono stati mandati in casetta, mentre Samu dovrà fare una sfida per riprendersi il banco.

Le parole della presentatrice di Amici

Maria De Filippi è apparsa arrabbiata per tutta la durata della puntata, ma è quando è stato il turno di Wax che ha proprio perso le staffe.

La conduttrice di Amici ha chiesto ad Arisa un parere sulla situazione, ma poco dopo si è accorta che l'allievo stava girovagando per lo studio anziché ascoltare la sua insegnante.

"Non dare le spalle ad Arisa che ti sta parlando, è educazione. Inizio a non sopportarlo più", ha sbottato la padrona di casa del talent-show tra gli applausi del pubblico presente.

Quando la professoressa di canto ha definito Wax il "capo banda" del fatto accaduto a Capodanno, la presentatrice ha preso la parola e ha aggiunto: "In questi casi, il capo banda è il più c...

di tutti. Non è un vanto".

Insomma, i telespettatori si sono accorti che Maria ce l'aveva particolarmente con il giovane cantautore che avrebbe dato il via alla situazione incresciosa che è costata l'eliminazione a due suoi compagni di classe. Nonostante tutti i rimproveri, il ragazzo ha vinto la sua sfida e ha ripreso la maglia.