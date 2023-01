Proprio quando sembrava vicina la verità su quello che è successo a Capodanno nella casetta di Amici, l'ex allieva Valeria Mancini ha usato i social per smentire la teoria più accreditata tra i fan. Con un commento postato su Instagram, infatti, la cantante ha fatto sapere che è falsa l'ipotesi secondo la quale lei e altri cinque titolari della scuola avrebbero assunto noce moscata la sera del 31 dicembre.

Si infittisce, dunque, il mistero sul fatto grave - ma ancora ignoto b- che è costato l'eliminazione a due protagonisti del talent-show.

Aggiornamenti sul 'caso' Amici

A distanza di poche ore dalla messa in onda della 16esima puntata di Amici, sui social network si parla ancora del Capodanno-gate e di quello che è successo nella casetta la sera del 31 dicembre.

Maria De Filippi ha spiegato che quello che hanno fatto sei ragazzi della classe è grave e non può essere trasmesso in televisione, soprattutto per evitare che qualcuno a casa li prenda come esempio.

La teoria che era circolata in rete nei giorni scorsi, è quella che Wax&Co avrebbero creato una miscela a base di noce moscata: pare che questa sostanza, se usata in modo sbagliata o eccessivo, possa creare effetti simili a quelli degli stupefacenti.

Le parole della protagonista di Amici

La 16^ puntata di Amici 2023 è andata in onda il 15 gennaio e il giorno stesso Valeria ha deciso di esporsi sui social network per fare un po' di chiarezza sull'argomento che da giorni è sulla bocca di tutti.

In serata, infatti, su Twitter ha cominciato a diffondersi il commento che l'ormai ex allieva della scuola ha scritto per rispondere a chi stava sposando la teoria sull'uso della noce moscata in casetta.

"Non l'ho mai fatto in vita mia, tanto meno con la noce moscata", ha fatto sapere la tiktoker che mercoledì scorso è stata eliminata dopo aver perso la sfida contro Cricca.

La ragazza romana, dunque, ha smentito con fermezza che il motivo per il quale lei e altri cinque titolari della classe sono stati puniti sia l'assunzione di una miscela creata in casa da Wax (come era circolato per giorni sul web).

La strigliata della conduttrice di Amici

Con un semplice commento, dunque, Valeria ha fatto sapere che né lei né gli altri ragazzi di Amici coinvolti nel Capodanno-gate hanno assunto una sostanza alla noce moscata.

Smentita questa teoria tra i curiosi, restano pochi indizi sul "fatto grave" al quale la presentatrice del talent-show ha solo fatto un accenno in puntata.

Maria De Filippi ha bacchettato Wax per essersi voltato di spalle dopo che Arisa aveva svelato che è stato lui il "capo banda" di quello che è successo, ossia la "mente" che ha pensato e poi messo in atto il tutto assieme a Maddalena, Tommy Dali, NDG, Samu e Valeria.

La conduttrice e i professori erano molto arrabbiati con i sei titolari che il 31 dicembre si sono resi protagonisti di un episodio che non ha precedenti nella storia del programma, così come il "ripescaggio" dell'eliminato Cricca.

Questo lunedì 16 gennaio inizierà una nuova settimana di daytime e i telespettatori sperano di avere altre informazioni sull'argomento.