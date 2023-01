Domenica 15 gennaio, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria, quella relativa ai fatti della notte di Capodanno. Come noto, la produzione e Maria stessa hanno deciso di non rivelare nulla di quanto accaduto ma pare che nella scuola si sia assistito a dei fatti gravi legati proprio alla fatidica notte dell'ultimo anno: al riguardo in studio Arisa ha parlato di un "Capodanno splatter", attributo di solito affiancato a dei particolari tipi di film horror ricchi di effetti speciali.

La puntata di domenica 15 gennaio

La puntata si è svolta in un clima surreale, a differenza delle precedenti registrazioni in studio c'era infatti un silenzio glaciale.

Maria De Filippi è apparsa molto arrabbiata, ma anche delusa e amareggiata per l'accaduto: la conduttrice si è scusata con i telespettatori, poiché la produzione si è accorta con colpevole ritardo di quanto accaduto in casetta il 31 dicembre 2022. Nulla si sa o trapela sui fatti, quel che è certo è il nome dei responsabili: Maddalena, Wax, NDG, Samu, Valeria e Tommy Dali che in puntata sono stati fatti accomodare su degli sgabelli rossi perchè gli venisse comunicato che sono tutti finiti in sfida immediata. Rudy Zerbi ha però deciso di procedere all'eliminazione diretta di Tommy Dali, il tutto per via dei continui richiami all'interno della scuola.

Le ipotesi sull'accaduto

"Ci sono tempi e luoghi per fare certe cose.

Questa era una cosa splatter" ha esclamato Arisa parlando appunto dell'accaduto incriminato e aggiungendo come non abbia potuto fare nulla per salvare Wax dalla sfida dato che ha preso parte attiva ai fatti che la produzione ha deciso di sanzionare.

In studio anche Maria De Filippi è parsa particolarmente contrariata. La signora di Mediaset ha così rimproverato i ragazzi senza però lasciarsi mai scappare nulla sull'esatta dinamica dei fatti.

Circostanza che sta ovviamente contribuendo ad alimentare la serie più variegata di ipotesi.

Nel web ha presto preso quota l'ipotesi di una serata a forti tinte alcoliche ma nelle ultime ore pare averla superata la cosiddetta teoria dei tatuaggi: sembrerebbe infatti che i sei ragazzi coinvolti si siano fatti dei tatuaggi da soli.

Come detto, tutte ipotesi e nulla più.

A completamento di quanto visto in puntata il commento di Lorella Cuccarini che ha più volte sottolineato come determinate cose non vadano fatte neanche lontano dai riflettori.