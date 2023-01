Se l'eliminazione di Cricca da Amici 22 ha indignato tanto la sua insegnate, Lorella Cuccarini, quanto il pubblico, le anticipazioni sul suo rientro in gara durante la puntata di domenica 15 gennaio stanno già facendo tornare il buonumore.

L'artista diciottenne è infatti tra i volti più amati di questa edizione e, senza dubbio, uno degli allievi più promettenti. Lorella si era detta profondamente dispiaciuta per l'esito della sfida della scorsa settimana – che aveva sancito la fine del suo percorso all'interno della scuola – ma, attraverso una nuova gara, ha offerto al giovane la possibilità di riottenere la maglia.

Quindi Cricca è rientrato nella scuola.

La sfida contro Jore

Giovanni Cricca era stato eliminato in seguito al confronto con Jore. La sfida immediata era stata voluta da Rudy Zerbi e sottoposta al giudizio della direttrice marketing della Warner, Sara Andreani. Che, dopo avere ascoltato attentamente le esibizioni canore di entrambi, ha dato un verdetto inaspettato e tutt'altro che gradito: “Complimenti a entrambi, avete talento e delle potenzialità. Sono però qua a giudicare questa sfida in rappresentanza di una label discografica e, per freschezza del suono e per aderenza rispetto al mercato stesso, credo che Jore meriti un’opportunità”.

Parole che hanno determinato la fine del percorso di Cricca e hanno lasciato l'amaro in bocca a molti.

A Lorella Cuccarini, in primis, che sul suo profilo Instagram ha dedicato un post all'allievo dichiarando il suo dispiacere. "Pur rispettando la scelta di Rudy – ha detto – non la condivido. Ad ogni modo sono convinta che il cammino di Cricca sia solo cominciato".

Anche i suoi compagni di avventura hanno ceduto alle lacrime, specialmente coloro con i quali aveva condiviso, più che con altri, momenti, gioie e fatica.

Immenso il dispiacere di Wax, così come quello di Gianmarco. Moltissimi poi gli utenti che sui social hanno gridato all'ingiustizia.

Il rientro a sorpresa

La scuola di Amici mira a valorizzare i talenti, e Lorella Cuccarini un talento così pare proprio che non volesse farselo scappare.

Stando alle anticipazioni trapelate, infatti, avrebbe chiesto alla produzione di rimettere in sfida Cricca.

Una proposta senza precedenti ma che, per alcuni particolari motivi, è stata accettata e ha portato alla riammissione di Giovanni all'interno del talent. Il motivo per cui Cricca è stato mandato in sfida da Rudy è un comportamento che risale a diversi giorni prima della puntata precedente a quella in cui è stato eliminato; se i professori ne fossero venuti a conoscenza immediatamente avrebbero potuto agire in modo diverso e il percorso di Cricca, magari, sarebbe andato avanti senza intoppi.

Ma, come è noto, non è andata così. Ed è per questo che l'ex allievo è stato proposto come sfidante di Valeria, riuscendo a riconquistare, con il suo inedito, il banco perso la settimana prima.