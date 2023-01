Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Terra Amara incentrata sul tormentato e doloroso amore fra Zuleyha e Yilmaz. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 16 al 21 gennaio 2023, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 14:10.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulle limitazioni imposte da Demir a Zuleyha, sulle dimissioni di quest'ultima dall'ospedale psichiatrico, sui tentativi della donna di comunicare con Yilmaz, sul incontro fra Fekeli e Hunkar e sul fidanzamento di Yilmaz e Mujgan.

Yilmaz si fidanza con Mujgan

Le anticipazioni di Terra amara ci segnalano che tutti gioiranno per l'amore fra Yilmaz e Mujgan. Nonostante ciò, l'uomo confesserà alla compagna di non riuscire a dimenticare i torti subiti da Demir, finendo per raccontarle la storia del suo passato. Nel frattempo, Zuleyha recupererà lentamente in clinica. Demir lo verrà a sapere e le concederà soltanto un breve incontro con il piccolo Adnan, facendola soffrire enormemente. La sofferenza della donna si acuirà quando si renderà conto che Yilmaz non ha risposto alla sua lettera, nonostante Gulten l'abbia spedita. A quel punto, Zuleyha cercherà in tutti modi di poter incontrare Yilmaz. Dopo aver origliato una conversazione fra Demir e la madre, la donna scoprirà che il marito ed Yilmaz sono arrivati al primo e secondo posto per il premio ai contribuenti di Adana.

Nella speranza di vedere l'amato Zuleyha convincerà il marito a partecipare alla cerimonia di premiazione. Nel corso dell'evento la donna riuscirà a parlare con Yilmaz, ma la conversazione non andrà come lei aveva sperato.

Zuleyha esce dalla clinica

Cetin riferirà a Fekeli di pensare che sia Demir il mandante dell'attentato ai suoi danni.

L'uomo ascolterà le parole dell'amico e gli chiederà di non dire nulla a Yilmaz. Saniye scoprirà inaspettatamente qualcosa di doloroso che le farà perdere le staffe. Gaffur tenterà di farsi perdonare da lei, senza riuscirci. Demir andrà a prendere Zuleyha all'ospedale psichiatrico e la riporterà a casa. Giunta lì, la donna verrà a sapere del fidanzamento ufficiale di Yilmaz e si arrabbierà con Gulten per non aver spedito la lettera quando invece lei lo ha fatto.

Dopo aver sentito il gossip sull'aborto spontaneo di Zuleyha, Semir e Fusun inizieranno a chiedersi come hanno fatto lei e Demir a concepire un figlio visto come andavano le cose fra di loro. Zuleyha non farà altro che pensare ad Yilmaz e viceversa, tanto che Demir e Mujgan se ne accorgeranno. Fekeli porterà Hunkar nel posto in cui lui piangeva per lei. Giunti lì, il maltempo li sorprenderà: Hunkar e Fekeli saranno costretti a raggiungere un rifugio sicuro per evitare una tragedia. Lì, i due avranno un approccio amoroso. Poco dopo, Hunkar riferirà a Fekeli di non poter stare con lui, ma quest'ultimo le dirà di essere disposto a sfidare il destino pur di stare con lei.

Demir ricatta Zuleyha

Dopo il tentato suicidio, Demir permetterà a Zuleyha di uscire soltanto in compagnia di Seher.

Dopo le rimostranze della donna, l'uomo la ricatterà, dicendole di poter fare a meno di un sorvegliante soltanto se lei lo convincerà di non amare più Yilmaz. Gaffur chiederà a Raci dove ha trascorso la notte Hunkar, ma la donna rimarrà fedele alla padrona. Zuleyha origlierà una conversazione fra Hunkar e Fekeli, intuendo che i due sono in buoni rapporti. Demir inizierà ad essere infastidito dai vaneggiamenti di Azize, per poi scoprire che la denuncia per la sparatoria a casa di Fekeli è stata fatta da Sermin. Yilmaz e Mujgan andranno al cinema all'aperto dove incontreranno Demir e Zuleyha. Questo incontro finirà per far litigare tutte e due le coppie. Demir dirà a Zuleyha che riavrà suo figlio soltanto dopo il matrimonio di Yilmaz. Quest'ultima per vendetta, instillerà in lui il dubbio che la madre frequenti Fekeli. Un'automobile di lusso giungerà inaspettatamente alla villa.