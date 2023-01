Ancora strascichi ad Amici collegati all'ormai famosa notte di Capodanno: questa volta ad andare in scena è stato il duro faccia a faccia tra Arisa e Wax. La cantante ha utilizzato parole dure e modificato persino tono di voce per sgridare il suo allievo: "Mi ha delusa, al prossimo errore ti tolgo la maglia".

Il tutto è andato in onda nel pomeridiano odierno di Amici: Wax, come dichiarato esplicitamente da Maria De Filippi, è considerato il 'capobanda' dei fatti gravi (ma ancora ignoti) accaduti la sera di Capodanno nella casetta di Amici.

Come noto, Wax ha "pagato" in prima battuta per quanto accaduto andando in sfida immediata, una contesa che l'ha visto comunque trionfare.

Oggi, come accennato, è stato invece convocato nella sala canto dove ha subìto la ramanzina di Arisa che si è conclusa con le scuse da parte dell'allievo.

La cantante in passato si è sempre mostrata molto 'tenera' quando c'era da mandare via o sgridare i suoi cantanti: ora invece ha fatto vedere un lato diverso del suo carattere.

Il confronto tra Arisa e Wax

La cantante si è mostrata dunque intransigente nei confronti di Wax cercando al tempo stesso di comprendere cosa lo abbia portato a commettere quel gesto. La sua voce ha subìto una trasformazione, da dolce e melodica, ad arrabbiata e forte. Un cambio di tono che non è sfuggito agli spettatori da casa.

"Sui fatti di Capodanno, in quel momento stava pensando la parte stupida di me" - ha dichiarato Wax alla sua coach.

Ma Arisa con tono serio ha replicato che quella parte è durata troppo e ha ricordato tutte le volte che Wax l'ha presa in giro. Un confronto diretto, faccia a faccia, che è andato avanti per qualche minuto.

Arisa a Wax: "Mi hai deluso"

Arisa ha anche promesso a Wax che al prossimo comportamento poco maturo lo eliminerà dalla scuola.

Il suo allievo nel corso di questi mesi è quasi sempre stato tra i nomi di chi andava contro il regolamento imposto dalla produzione ai concorrenti. E anche la pazienza della giudice ha ora raggiunto un limite: "Mi avevi anche promesso che non fumavi più. Ci hai provato ma non mi hai detto che non ci riuscivi. Mi sono sentita presa in giro.

Poi c'è stata una gran parte dei tuoi compagni che non hanno fatto quello che avete fatto. Il vostro obiettivo è riuscire a diventare professionisti, studiare. Per una cosa del genere, tutto il lavoro che hai fatto sarebbe stato vanificato. La prossima volta che sarai incluso in un provvedimento, ti levo la maglia. Non ti montare la testa. Ci hai deluso, vuol dire che non hai stima verso noi perché se tu stimi una persona non la deludi".

Arisa poi ha chiesto a Wax: "Perché non ti sei levato la maglia da solo? Perché tu decidi anche quando ti togli la maglia, quando entri, quando esci, quando la gente ti parla e tu gli giri le spalle. Ogni tanto sei insolente e non è giusto soprattutto verso le persone che ti hanno scelto e voluto qua dentro".

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni Wax viene convocato dalla prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/MxwkDUpFKi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

Il Provvedimento di Emanuel Lo

Nessun allievo di Alessandro Celentano o di Raimondo Todaro è stato tra i protagonisti dei fatti di Capodanno.

Nel pomeridiano di ieri sono andati in onda i provvedimenti di Emanuel Lo e della Cuccarini. Una scena però ha incantato i social: Emanuel Lo che chiamava Annalisa, una ragazza della produzione, per chiedere se i suoi allievi Maddalena e Samu stavano rispettando il 'coprifuoco'. Il marito di Giorgia infatti ha imposto ai due di andare a letto alle 22 togliendo anche i cellulari. Wax invece, dopo il confronto con Arisa, non ha subìto provvedimenti ed è tornato in casetta dove si è confrontato con Aaron.