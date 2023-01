In occasione del daytime di Amici, in onda mercoledì 18 gennaio su Canale 5, i telespettatori hanno assistito ad un faccia a faccia tra Wax e la sua insegnante Arisa. Quest'ultima dopo i fatti di Capodanno avvenuti in casetta è apparsa piuttosto infastidita dall'atteggiamento del suo allievo. A tal proposito la docente ha lanciato un ultimatum al cantante: se verrà nuovamente coinvolto in un provvedimento disciplinare verrà escluso dal programma.

Che cos'è accaduto a Capodanno?

La scorsa settimana è emerso che Maddalena, Wax, NDG, Samu, Tommy Dali, Guera si sono resi protagonisti di un episodio gravissimo all'interno della casetta.

Sebbene la produzione abbia preferito censurare l'accaduto per rispetto degli alunni coinvolti, Giuseppe Candela sulle pagine di Dagospia ha riferito che alcuni di essi avrebbe fatto uso improprio di noce moscata per sballarsi: la scelta sarebbe arrivata dopo una ricerca sul web su come 'potersi divertire' in modo artiginale. In seguito alcuni dei sei ragazzi avrebbero avuto dei leggeri malori senza che però si rendesse necessario l'intervento di un medico.

Lo sfogo dell'insegnante

In occasione del daytime di oggi, Arisa ha chiesto un confronto con il suo allievo.

A differenza delle altre occasioni, l'insegnante è apparsa molto in collera con il cantante: "Dove arriva il tuo senso critico?". L'insegnante ha spiegato che se Wax fosse stato un ragazzo intelligente avrebbe abbandonato da subito il pensiero di dar luogo ad un episodio come quello della notte di Capodanno.

Inoltre, se fosse stato responsabile avrebbe evitato di trascinare insieme a lui anche altri suoi compagni di classe: "Se fai una cosa del genere non mi dimostri che sei cresciuto. Hai a cuore davvero la crescita che ti stiamo offrendo? Mi sento presa in giro".

Dopo gli accadimenti degli ultimi giorni Wax viene convocato dalla prof Arisa #Amici22 pic.twitter.com/MxwkDUpFKi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 18, 2023

Come un fiume in piena l'insegnante ha spiegato a Wax che se dovesse subire un altro provvedimento disciplinare verrà escluso dalla scuola: "La prossima volta ti tolgo la maglia".

A quel punto il ragazzo ha replicato stizzito: "Me la tolgo da solo, guarda". La risposta del 20enne ha mandato su tutte le furie la docente di canto, tanto da farle perdere le staffe: "Questa non è casa tua. Tu decidi anche quando ti togli la maglia? Non ti montare la testa". Secondo Arisa, il cantante nella maggior parte dei casi avrebbe dimostrato di avere un atteggiamento insolente.

"Non nutri verso di noi la stessa stima che proviamo verso di te. Ci hai deluso". Prima di essere congedato dalla maestra, l'allievo è stato invitato a studiare poiché per lui non ci sarà più una nuova possibilità.