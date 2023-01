Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la TV Soap americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a sabato 14 gennaio, Hope e Finnegan saranno molto dubbiosi sulla relazione tra Sheila e Deacon. Inoltre Eric comprenderà che solo con Donna è in grado di superare i propri problemi di impotenza. Intanto Quinn parlerà con Shauna della possibilità che presto potranno essere superati i problemi con il marito.

Brooke delusa dal comportamento di Eric

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno mandate in onda dal 9 al 14 gennaio, Donna rivelerà ad Eric di provare ancora forti sentimenti verso di lui. L'uomo nel frattempo si sentirà nuovamente rivitalizzato e si recherà da Quinn, con il proposito di trascorrere una notte di passione insieme a lei.

Intanto Brooke andrà da Donna e non mancherà di manifestare la sua perplessità per il comportamento perpetrato del patriarca Forrester. Secondo la Logan sua sorella è la donna giusta per lo stilista.

Sheila spera che Hope e Finnegan si mettano insieme

Secondo le anticipazioni televisive delle puntate fino al 14 gennaio, Hope e Finnegan saranno ancora profondamente scioccati dopo aver visto Deacon e Sheila baciarsi.

La giovane Logan sarà convinta che stiano fingendo e anche il medico avanzerà più di qualche dubbio. Entrambi comunque non sapranno se credere o meno a quanto detto dai rispettivi genitori.

Intanto Sheila inizierà a ragionare su come potranno andare le cose in futuro, arrivando a pensare che Finn possa un giorno mettersi insieme a Hope.

Nel frattempo Eric non riuscirà ad avere rapporti intimi con Quinn e a questo punto inizierà a pensare che il problema possa dipendere da lei. Intanto la stessa Fuller spiegherà a Shauna quanto successo, pur mostrandosi fiduciosa che con Eric le cose possano risolversi presto.

In tutto questo Eric esporrà a Donna il fatto che con sua moglie non è riuscito a superare le difficoltà e che l'unica persona in grado di guarire la sua impotenza è proprio lei.

Steffy e Liam non credono all'unione tra Sheila e Deacon

Deacon sarà terrorizzato da Sheila e in cuor suo non vorrebbe proseguire alcuna collaborazione con lei. Infatti Sharpe ha paura di non poter più recuperare il suo rapporto con Hope. La signora Carter però sarà determinata nel portare il piano fino in fondo.

Inoltre Hope e Finnegan confesseranno a Steffy e Liam che i loro genitori stanno insieme, anche se sospetteranno che si tratti dell'ennesimo raggiro perpetrato da parte di Sheila.

Nel frattempo Quinn parlerà con Shauna del fatto che suo marito negli ultimi tempi sta riuscendo pian piano a superare le proprie difficoltà. Fuller però non sa che questo è dovuto a Donna. Quest'ultima, infine, sarà colma di gioia quando Eric che le dirà che lei è l'unica donna con è in grado di avere rapporti intimi.