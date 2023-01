Terra Amara non smette di riservare parecchie sorprese al pubblico italiano. Gli spoiler delle prossime puntate, raccontano che Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) farà una scoperta per niente piacevole dopo aver minacciato i suoceri Behzat (Engin Yüksel) e Sevil (Mihriban Er) costringendoli a non mancare alle sue nozze con Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova). Il ragazzo non la prenderà affatto bene, quando saprà che la sua ex fidanzata Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) aspetta il secondo figlio dal marito Demir Yaman (Murat Ünalmış).

Trame turche, Terra amara: Behzat e Sevil non vogliono partecipare al matrimonio della figlia

Nel corso dei nuovi episodi dello sceneggiato in onda su Canale 5, Yilmaz e Mujgan saranno pronti a far avere agli invitati le partecipazioni per il loro matrimonio. La dottoressa non nasconderà il suo immenso dispiacere, per la decisione dei suoi genitori di non prendere parte alle sue nozze per non accettare Akkaya nella loro famiglia.

A questo punto Yilmaz su consiglio di Fekeli Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) tenterà di contattare il suocero Behzat: l’ex detenuto non appena la signora Sevil rifiuterà le telefonate della figlia, capirà di non avere alcuna possibilità di riuscire nella sua impresa.

La situazione peggiorerà quando il padre della dottoressa si scaglierà contro Yilmaz, rinfacciandogli i mesi che ha trascorso dietro le sbarre del carcere.

Akkaya minaccia i genitori della sua futura sposa, Fekeli convince il figlioccio a voltare pagina

Akkaya non ci penserà due volte a recarsi a Istanbul, per mettere piede all’ospedale in cui lavora Behzat: quest’ultimo sarà costretto dall’ex di Zuleyha a partecipare al matrimonio della figlia, visto che verrà ricattato dal genero.

Yilmaz minaccerà anche Sevil, poiché ordinerà al signor Hekimoğlu di assistere alla cerimonia nuziale in compagnia della moglie.

Successivamente Akkaya non potrà che rimanere sconvolto, nell’istante in cui verrà a conoscenza della gravidanza inaspettata della sua ex Altun: il figlioccio di Fekeli dalla sua dura reazione dimostrerà di non essere più sicuro di amare Mujgan.

A convincere Akkaya a lasciarsi alle spalle la passata storia d’amore con Zuleyha una volta per tutte, sarà proprio il suo padrino.

Demir accusa la moglie di averlo tradito con Yilmaz

Demir intanto sarà ingestibile quando saprà che sua moglie Zuleyha è incinta. In particolare l’uomo accuserà la moglie di averlo tradito con Yilmaz, poiché sarà convinto di essere sterile. Non appena Altun negherà di essere andata a letto con Akkaya, il figlio di Hunkar (Vahide Perçin) le punterà la sua arma da fuoco contro facendo partire un colpo per errore, ma per fortuna non ci sarà nessun ferito.

Zuleyha durante l’acceso confronto con il marito, gli dirà di averlo sposato soltanto perché sua madre aveva minacciato di far condannare a morte Yilmaz quando si trovava in prigione: dopo questa confessione, Demir sarà sempre più certo dell’infedeltà della consorte.