Interessanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma a fine gennaio negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata in una casa di moda sulle colline di Hollywood, rivelano che Deacon Sharpe deciderà di mettere in piedi un locale. Brooke Logan, invece, rappresenterà una minaccia per il rapporto appena iniziato tra Sheila Carter e Bill Spencer.

Beautiful, anticipazioni: Brooke mina la nuova vita di Sheila con Bill

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere dal 23 al 27 gennaio in prima visione sull'emittente americana Cbs annunciano grandi novità.

Scendendo nei dettagli, Sheila (Kimberlin Brown) si renderà conto che la sua nuova vita al fianco di Bill potrebbe essere in pericolo. La criminale, infatti, capirà di essere finita in grossi guai quando Brooke (Katherine Kelly Lang) si renderà protagonista di una mossa sorprendente per proteggere le persone che ama. La madre biologica di Finn dovrà affrontare le conseguenze delle azioni della grande rivale. Brooke, infatti, potrebbe influenzare Bill e cercare di metterlo contro Sheila. Per questo motivo, quest'ultima sarà chiamata a fare del suo meglio per assicurarsi che il magnate resti al suo fianco.

Deacon diventa imprenditore

Nelle puntate di Bold and Beautiful, in programma nel 2024 sui teleschermi di Canale 5, Deacon diventerà imprenditore.

L'uomo, infatti, ultimerà i preparativi affinché Il Giardino diventi il suo nuovo locale. L'ex detenuto apparirà pronto a rifarsi un futuro, intenzionato a rendere orgogliosa sua figlia grazie alla sua nuova attività. A tal proposito, Sharpe comunicherà la bella novità a Sheila, dimostrandosi felice di essersi finalmente messo alle spalle i loro piani diabolici che li avevano visti protagonisti.

Hope in crisi a causa dell'assenza di Thomas nel suo team

Allo stesso tempo, Hope (Annika Noelle) dovrà affrontare una nuova sfida mentre sta lavorando alla sua nuova linea di moda senza l'aiuto di Thomas. Proprio quest'ultimo verrà cacciato dal suo posto di lavoro alla Forrester Creations, quando si scoprirà che ha portato alla rottura tra Ridge e Brooke grazie ad una falsa chiamata ai servizi sociali.

Per questo motivo, la più piccola delle Logan dovrà trovare un modo per arginare il problema. Ed ecco, che Zende prenderà il comando del team. Una mossa che potrebbe subire battute d'arresto lungo la strada.

In attesa di vedere questi colpi di scena, si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì al sabato dalle ore 14:10 sui teleschermi di Canale 5 oppure in diretta streaming su Mediaset Play Infinity.