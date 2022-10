Tante novità caratterizzano le nuove puntate di Beautiful, trasmesse ad inizio ottobre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Thomas Forrester potrebbe aver messo a repentaglio il futuro delle nozze tra Brooke Logan e Ridge.

Beautiful, anticipazioni: Brooke si sente minacciata dal fratello di Steffy durante un litigio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate americane attualmente in onda sulla Cbs, rivelano che Thomas potrebbe avere un ruolo di primo piano nella rottura tra Ridge e Brooke.

Tutto inizierà quando quest'ultima si presenterà a casa Forrester per portare suo nipote da Hope, in quanto ritiene il figliastro non adatto per prendersene cura.

Qui, la Logan troverà il fratello di Steffy, che si opporrà con forza. Da lì a poco nascerà un violento litigio durante il quale il giovane Forrester accuserà la matrigna di tutti i momenti bui passati dalla sua famiglia. In questo frangente, il vedovo di Caroline inizierà a brandire un coltellino, tanto che Brooke si sentirà minacciata da lui. La Logan, a questo punto, si precipiterà a spifferare tutto a Ridge, che deciderà di affrontare Thomas a quattrocchi. Alla fine, quest'ultimo lo accuserà di schierarsi sempre dalla parte della moglie. Poco dopo, padre e figlio Forrester riceveranno la visita di due assistenti sociali, con chiara intenzione di sottoporre Thomas ad un lungo interrogatorio per valutare le sue attitudini genitori.

Ridge lascia la moglie, ritenuta colpevole di aver chiamato gli assistenti sociali contro il figlio

Nelle puntate Usa di Beautiful, Ridge racconterà davanti agli assistenti sociali che Thomas è un bravissimo padre. A tal proposito, il figlio di Eric sospetterà che l'arrivo dei due assistenti sociali sia dovuto alla denuncia sporta da Brooke, tanto da decidere di indagare.

Pertanto, l'uomo le porgerà alcune domande che avranno un esito inaspettato. Forrester, infatti, deciderà di allontanarsi dalla moglie in quanto ritenuta colpevole del fattaccio contro suo figlio. Non contento, lo stilista prenderà il primo aereo diretto per Aspen, intenzionato a raggiungere Steffy e Taylor. Tuttavia, Brooke non starà con le mani in mano e per questo deciderà di seguirlo poiché avrà paura che suo marito compia un grave errore.

Thomas potrebbe aver incastrato la matrigna

Nel frattempo, i portali americani annunciano che Brooke potrebbe essere stata incastrata. Difatti, Thomas potrebbe aver usato un app del telefono per simulare la voce della matrigna e fare una segnalazione agli assistenti sociali. In questo modo, il ragazzo potrebbe aver messo a repentaglio la sua patria podestà e le nozze di suo padre con la matrigna. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni per saperlo.