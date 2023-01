Cambio programmazione tv sulle reti Rai durante il mese di febbraio. Le buone notizie riguarderanno i fan di Lino Guanciale che, dopo la fine di Sopravvissuti, potranno aver modo di rivedere l'attore in un altro prodotto destinato alla rete ammiraglia della tv di Stato: Il Commissario Ricciardi 2.

Febbraio sarà anche il mese del Festival di Sanremo 2023 e, come da tradizione, la settimana dedicata alla kermesse porterà allo stop di alcuni programmi che occupano la fascia del prime time di Rai 1, tra cui Che Dio ci aiuti 7 con Francesca Chillemi.

Il ritorno di Lino Guanciale: cambio programmazione febbraio 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione del prossimo febbraio riguarderà la fascia della prima serata di Rai 1, dove ci sarà spazio per il ritorno di Lino Guanciale.

L'attore, attualmente in onda su Rai 2 con le nuove puntate de La porta rossa 3, sarà il protagonista della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi e tornerà così sulla rete ammiraglia. La serie poliziesca, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, tornerà in onda dal 27 febbraio in prima serata su Rai 1.

Un nuovo ciclo di sei appuntamenti che si apprestano a bissare il successo della stagione d'esordio della serie tv con Lino Guanciale, seguita da una platea di oltre cinque milioni di spettatori.

Che Dio ci aiuti 7 stop per Sanremo: cambio programmazione febbraio 2023

Grande attesa poi, durante il mese di febbraio, per la nuova edizione del Festival di Sanremo 2023, condotto per il quarto anno consecutivo da Amadeus. La kermesse musicale è in programma dal 7 all'11 febbraio 2023 e, come da tradizione, quella settimana sarà dedicata solo ed esclusivamente al Festival.

Di conseguenza, nella serata di giovedì 9 febbraio salterà l'appuntamento con Che Dio ci aiuti 7, la serie tv con protagoniste Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi.

La fiction, per lasciare spazio alla terza serata del Festival di Sanremo 2023, salterà un turno e tornerà in onda regolarmente in prime time su Rai 1 a partire dalla settimana successiva.

I programmi Rai in onda Sanremo per il Festival 2023

Stessa situazione anche per Tali e Quali, il varietà del sabato sera condotto da Carlo Conti, che andrà in pausa nella serata dell'11 febbraio, dedicata alla finalissima del Festival di Sanremo.

Intanto, durante la settimana del Festival di Sanremo saranno diversi i programmi del daytime che andranno in onda direttamente dalla città ligure, per seguire tutti i momenti della storica kermesse.

Tra questi spiccano Oggi è un altro giorno e La Vita in diretta, entrambi in onda dal Casinò di Sanremo, a pochi passi dal Teatro Ariston dove si svolgerà il Festival 2023.