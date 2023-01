Tornano le anticipazioni di Terra amara, riguardanti ciò che andrà in onda mercoledì 18 gennaio 2023. In questo nuovo episodio Saniye non esiterà a mettere le mani addosso a Seher dopo averla sorpresa a flirtare con Gaffur.

Zuleyha intanto, riuscirà a incontrare Yilmaz e capirà he l'uomo non avrà ricevuto la sua lettera, visto che lui la tratterà con estrema freddezza.

Faccia a faccia fra Yilmaz e Zuleyha: spoiler del 18 gennaio

Terra Amara tornerà con un nuovo episodio nel pomeriggio del 18 gennaio. Le vicende riprenderanno dal momento in cui Zuleyha riuscirà a convincere Demir ad accompagnarlo a una cerimonia di premiazione ad Adana.

La donna avrà come unico scopo quello di incontrare Yilmaz.

In effetti, Akkaya sarà presente alla cerimonia insieme a Mujgan. Quando Yilmaz accompagnerà in bagno la dottoressa, Zuleyha deciderà di seguirli. In questo modo avrà la possibilità di parlare faccia a faccia con l'ex meccanico. La conversazione non andrà come sperato da Zuleyha, visto che Yilmaz le dirà di stare lontana da Mujgan, la quale è una persona buona e non merita di essee turbata.

Zuleyha disperata dopo che Yilmaz l'ha trattata con freddezza

Nel corso di questa puntata di Terra amara, la moglie di Demir rimarrà basita nel vedere con quale freddezza viene trattata da Yilmaz. A questo punto, capirà che l'ex fidanzato non avrà ricevuto la lettera in cui lei gli raccontava tutta la verità sul piccolo Adnan e sui reali motivi che l'avevano spinta a sposare Yaman.

Nel frattempo alla tenuta, Saniye si ritroverà davanti a un'amara sorpresa. La donna infatti, coglierà sul fatto Gaffur e Seher proprio mentre staranno flirtando. Tutto accadrà dopo che, Seher indosserà degli orecchini che le avrà regalato proprio il capomastro. La domestica comincerà a flirtare con Gaffur proprio mentre sopraggiungerà Saniye.

Rissa tra Saniye, Seher e Gaffur nella nuova puntata di Terra amara

Ovviamente la reazione di Saniye sarà veemente. Scorrendo le anticipazioni relative a questo episodio di Terra amara, si viene a sapere che la moglie del capomastro, metterà le mani addosso a Seher, intimandole di stare alla larga dal marito. Poi si rivolgerà come una furia a Gaffur, minacciando di ucciderlo qualora lo ritrovi a parlare di nuovo con Seher.

Il capomastro sarà impaurito dalle minacce della moglie.

Intanto dalle trame successive della soap Tv turca, si apprende che Zuleyha accuserà Gulten di non aver consegnato la lettera a Yilmaz. La missiva, per uno strano scherzo del destino, sarà finita sotto al letto di Akkaya: è per questo che l'uomo non avrà ancora avuto occasione di leggerla.