Chiara Ferragni si è esposta sulla terza storia raccontata alla trasmissione C'è Posta Per Te nella serata di sabato 7 gennaio. Nella prima puntata di questa stagione, la giovane Valentina ha deciso di scrivere alla redazione del programma per chiedere il perdono del marito dopo averlo tradito. A finire sotto la lente d'ingrandimento però è stato il destinatario della lettera: Stefano prima di lasciare la moglie la trattava male verbalmente.

I protagonisti

Dopo avere accettato l'invito, Stefano è arrivato nello studio di C'è Posta per te. Di conseguenza, Maria De Filippi ha iniziato a raccontare la storia dei due coniugi: Valentina si è rivolta alla redazione per chiedere scusa al marito di averlo tradito.

Nel dettaglio, i due coniugi si conoscono da quando sono adolescenti: dopo la nascita dei 3 figli, nel 2018 si sono sposati. Sebbene la donna cercasse di essere sempre perfetta in tutto, il marito aveva sempre da ridire. Nel 2018 Stefano ha anche iniziato ad offendere verbalmente Valentina: lui ha cominciato ad esprimere critiche sulla gestione dei figli o su come posteggiava l'auto sotto casa. La conduttrice ha raccontato anche di un seggiolino tirato da Stefano addosso a Valentina.

Nel 2022, lei ha conosciuto sul posto di lavoro un uomo che l'ha fatta sentire importante e ha iniziato a frequentarlo. Valentina nel momento in cui ha visto suo marito andare via di casa, ha compreso di essere ancora innamorata.

Nonostante i due continuino ad avere rapporti intimi, Stefano ha ammesso di considerare Valentina come la sua ex moglie.

Il commento di Chiara Ferragni

Maria De Filippi ha redarguito Stefano per come ha trattato Valentina per anni. Tuttavia, la conduttrice ha fatto il possibile per far tornare insieme la coppia. Sui social all'indirizzo del marito di Valentina sono arrivate numerosissime critiche.

Tra le persone che hanno espresso un commento negativo, c'è anche Chiara Ferragni: "La figura che si trova sul vocabolario alla voce uomo tossico".

L'imprenditrice digitale non è stata l'unica, perché anche Sabrina Ferilli ha criticato Stefano: "Lascia stare Maria, la busta non si apre". Dopo avere appreso che Stefano da deciso di dare una seconda chance a Valentina, l'attrice ha aggiunto: "Ma non ci credo, ci è riuscita".

Su Twitter, alcuni telespettatori hanno sperato fino alla fine che lui non aprisse la busta in modo che Valentina si allontanasse da un uomo del genere. A detta di un utente, non è stata una bella scelta mandare in onda in prima serata una storia "tossica". Un altro utente invece ha sostenuto che Valentina andava aiutata ad allontanarsi dal marito, in moda trovare un uomo che l'amasse davvero.