La fiction Che Dio ci aiuti 7 torna su Rai 1 da questo giovedì 12 gennaio 2023 alle ore 21:25, con la prima puntata della settima stagione.

Elena Sofia Ricci progressivamente darà il proprio addio ma, stando alle sue ultime interviste pare che non sia totale definitivo, visto che l'attrice è molto affezionata al suo personaggio e desidera che i telespettatori non si scordino della turbolenta religiosa, quindi in futuro potrebbe fare alcune apparizioni.

Il testimone come protagonista passerà ad Azzurra (Francesca Chillemi), molto cambiata nel corso del tempo.

Da ragazzina viziata e ribelle è diventata una novizia responsabile e piena di amore verso il prossimo.

Ci sarà in alcuni episodi anche la religiosa interpretata da Valeria Fabrizi. L'attrice, a tal proposito, ha recentemente rivelato che in Che Dio ci aiuti 7 Suor Costanza sarà molto diversa e non mancherà di riservare sorprese.

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni: il futuro di Suor Angela

Questo giovedì, in prima serata su Rai 1, torna Che Dio ci aiuti alla sua settima stagione. Elena Sofia Ricci sarà presente solo per qualche puntata, poi darà l'addio.

Al sito Marida Caterini, la storica protagonista della fiction ha recentemente affermato: "L’aspetto più importante nella serie è, a mio avviso, quello legato alla spiritualità.

La stessa Suor Angela è una peccatrice e ha avuto un passato molto avventuroso".

L'attrice ha poi aggiunto: "Probabilmente ci sarà un’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, ma sarà senza di me. Comunque, anche in futuro, farò qualche incursione per dei brevi saluti. Sono molto affezionata al personaggio di Suor Angela e non vorrei che ci si dimenticasse di lei".

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 7: Suor Angela ne combina una delle sue e va in carcere

Continuando con la sua intervista, Elena Sofia Ricci ha spiegato che per la realizzazione della serie c'è anche una curatrice per gli aspetti religiosi, Suor Benedetta, che esamina le preghiere degli interpreti.

Durante la conferenza stampa di presentazione, la settima stagione è stata giudicata 'la più bella di tutte', dunque si prospettano delle puntate dense di emozioni e di trame inedite.

A tal proposito, Elena Sofia Ricci ha accennato motivo dell'addio del suo personaggio al convento: ''Suor Angela ne combinerà una delle sue''.

Da quel momento in poi, il testimone passerà di fatto ad Azzurra, che accoglierà le anime bisognose in cerca di protezione.