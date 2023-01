Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 ma continua a punzecchiare i suoi ex compagni d'avventura. La modella dopo essere tornata sui social ha parlato della sua esperienza all'interno della casa di Cinecittà. Inoltre nel rispondere alle domande di alcuni follower, ha sostenuto che Oriana Marzoli sia poco propensa alla cura dell'igiene personale.

La stoccata a Oriana

All'interno della casa di Cinecittà tra Dana e Oriana non è mai corso buon sangue. Le due coinquiline sono state protagonisti di alcuni scontri accesi, al punto che stavano anche per arrivare alle mani.

Nei giorni scorsi, la modella dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7 ha voluto ringraziare i fan che l'hanno sostenuta nel suo breve percorso. Successivamente Saber ha attivato la funzione domande e ad un follower che ha chiesto: "Oriana puzzava?", l'ex gieffina ha risposto: "Sì". Dana ha anche inserito l'emoticon delle feci, lasciando intendere che la influencer venezuelana fosse poco propensa a curare la propria igiene personale.

Tuttavia, la risposta della modella potrebbe essere dettata dalla scarsa simpatia che nutre nei confronti di Marzoli. All'interno della casa di Cinecittà nessuno dei concorrenti si è mai lamentato del cattivo odore emanato da Oriana. Dunque, potrebbe anche essere che la 30enne indossi un determinato profumo che a Dana Saber non piace.

Le insinuazioni su Micol Incorvaia

Dana Saber si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche su Micol Incorvaia. La modella ha detto di aver letto che alcuni telespettatori avevano chiesto la sua squalifica per alcune frasi dette all'interno della casa. Di conseguenza, Dana ha riferito che prima di lei andava squalificata un'altra concorrente.

Il riferimento è ad un breve video apparso sui social riguardante le nomination palesi: al momento di decidere quale concorrente mandare in nomination, Micol avrebbe violato il regolamento tenendo in mano due carte allo scadere dei 30 secondi. Lo scopo della influencer siciliana sarebbe stato quello di decidere all'ultimo quale "vippone" mandare al televoto, in base al voto degli altri compagni d'avventura.

In realtà le insinuazioni dell'ex concorrente sono delle supposizioni, poiché non c'è realmente una prova che Micol abbia infranto il regolamento del reality show. Alfonso Signorini e la regia sono sempre molto attenti durante la nomination e non, quindi un'infrazione del genere non sarebbe mai passata inosservata. Su Twitter invece l'opinione è spaccata: da un lato c'è chi ha notato la violazione del regolamento mentre dall'altra c'è chi crede che Incorvaia abbia tenuto le due carte in mano, ma il tempo non era ancora scaduto.