L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore prosegue il 24 e 25 gennaio con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Maria e Vito riusciranno finalmente a vivere il loro primo momento di intimità. Eppure il contabile del grande magazzino non vivrà benissimo questa situazione, dato che sta nascondendo qualcosa alla sua amata.

Spazio anche alle vicende di Gemma, che continuerà a essere corteggiata da Carlos mentre Flora farà i conti con una amara delusione.

Gemma corteggiata, Vito e Maria complici: anticipazioni Il Paradiso 24 gennaio

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 gennaio rivelano che Irene e Armando faranno il tifo per la coppia Vito-Maria. In particolar modo il capo magazziniere del negozio spronerà Vito a prendere in mano le redini della situazione con la giovane Puglisi e in tal modo a lasciarsi andare con lei.

Spazio anche alle vicende di Gemma, che in questo nuovo appuntamento con la soap opera pomeridiana di Rai 1 si ritroverà a fare i conti con il corteggiamento serrato di Carlos.

Peccato che la reazione della figlia di Veronica non sia delle migliori: Gemma non sembrerà convinta al 100% di questa situazione.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 24 gennaio rivelano che Flora farà i conti con una amara delusione.

Umberto indaga su Marcello: anticipazioni Il paradiso delle signore 24 gennaio

La giovane stilista ha proposto a Umberto di unirsi alla festa di fidanzamento a quattro insieme a Ludovica e Ferdinando.

La reazione del Commendatore Guarnieri, però, non sarà delle migliori e preferirà non partecipare all'evento che si terrà al Circolo.

Un duro colpo per Flora che, a quel punto, si ritroverà a dover incassare il colpo e cercherà di non far trasparire la sua amarezza e la delusione.

Intanto Umberto continuerà a indagare sul conto di Marcello: in questo nuovo appuntamento con la soap opera verrà a conoscenza di un nuovo dettaglio sul giovane Barbieri, che non passerà inosservato e finirà per destare i suoi sospetti.

Vito nasconde qualcosa a Maria: anticipazioni Il Paradiso 25 gennaio

Grandi colpi di scena anche nel corso della puntata de Il Paradiso delle signore del 25 gennaio 2023. Le anticipazioni della soap opera rivelano che tra Maria e Vito arriverà finalmente il tanto atteso bacio.

I due ragazzi si lasceranno andare alla passione e la giovane Puglisi sarà al settimo cielo per le belle emozioni che ha vissuto in quel momento.

Peccato che Vito non sia stato del tutto sincero nei suoi confronti: il contabile del negozio nasconde qualcosa sul suo passato e a questo punto vorrebbe Vito vorrebbe affrontare Maria.