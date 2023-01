Nella casa del Grande Fratello Vip 7 venerdì 20 gennaio, come premio per aver vinto un gioco la scorsa settimana, Nikita Pelizon ha avuto la possibilità di invitare tre concorrenti a cena e ha optato per Attilio Romita, Antonella Fiordelisi e Luca Onestini.

Sabato 21 gennaio Antonino Spinalbese parlando con Antonella Fiordelisi ha spiegato che, secondo lui, Pelizon avrebbe agito di strategia.

Il pensiero di Spinalbese

Nikita Pelizon ha precisato di aver invitato Luca Onestini solo ed esclusivamente per mettere un punto all'astio che si è creato tra di loro.

Non tutti i concorrenti del Reality Show, però, credono a questa versione della modella.

Nella mattinata di sabato 21 gennaio, Antonella Fiordelisi si è ritrovata a parlare con Antonino Spinalbese e ha chiesto un suo parere su quanto accaduto. L'hair stylist ha ammesso di essersi fatto un'idea chiara sulla concorrente triestina: "Lei sa fare lo show". Insomma, secondo lui, sarebbe sostanzialmente una strategia per fare in modo che nella puntata di lunedì 23 gennaio si parli di quanto accaduto.

Inoltre Spinalbese è convinto che Nikita avesse dovuto invitare a cena George Ciupilan: tra i due, infatti, c’è sempre stato un ottimo rapporto di amicizia.

Il commento degli altri concorrenti

Al contrario di molti suoi compagni d’avventura, Antonella Fiordelisi crede nella buona fede della modella ed è convinta che Nikita abbia invitato Onestini per avere un chiarimento.

Attilio Romita ha riportato una confidenza ricevuta da Luca: "Lui è convinto di essere preso in giro". Mentre Daniele Dal Moro non ha nascosto che se fosse stato al posto di Luca avrebbe rifiutato l'invito. La maggior parte dei concorrenti sono comunque convinti che la modella abbia agito solo per creare dinamiche all’interno del programma.

Luca Onestini a Nikita: 'Tu per me non esisti'

Nikita Pelizon ha avuto la possibilità di invitare a cena tre coinquilini a sua scelta, poiché la scorsa settimana ha vinto un gioco proposto dalla produzione del reality.

Durante la cena che si è effettivamente svolta con Onestini, Attilio Romita e Antonella Fiordelisi, a un certo punto Luca e Nikita hanno cominciato a discutere.

Pelizon ha ribadito di volere un chiarimento, mentre Luca è sembrato non voler tornare sui suoi passi: "Tu per me non esisti".

Sino a qualche tempo fa i due concorrenti andavano d'accordo, ma poi Nikita "si è dichiarata" a Luca e quest'ultimo ha detto chiaramente di non volere niente in più di un'amicizia.