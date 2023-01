Lunedì 9 gennaio 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante il collegamento con la casa, Alfonso Signorini ha cercato di fare chiarezza anche in merito alla conoscenza tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. Daniele, immediatamente ha rifiutato Oriana, per poi, dopo la puntata, andare da lei e finire sotto le coperte, intenti a scambiarsi dei teneri baci e a confessarsi segreti.

Grande Fratello Vip Oriana e Daniele insieme

Dopo la puntata, Daniele è andato da Oriana e i due sotto le coperte si sono parlati e chiariti.

A iniziare è stato Daniele, il quale ha esordito dicendo: “Io lo so che tu sei una bella persona, ma devi mostrarti per quella che sei, perché così tu alle persone piacerai di più. Stiamo abbracciati, mi piaci”. Il ragazzo ha poi chiesto ad Oriana di ascoltarlo bene e di credere alle parole che stava dicendo, perché erano la verità, rivelando poi alla influencer di tenerci e di essere a conoscenza che anche lei prova qualcosa per lui. Dopo essersi scambiati dei baci innocenti sotto le coperte, i due si sono poi trasferiti in veranda, dove Daniele ha cercato di capire ancora di più le gesta di Oriana. Il vippone, cercando di far luce sugli ultimi comportamenti di Marzoli, ha detto: “Mi devi spiegare perché tu dice delle cose a Nicole e poi a me ne dici altre.

Tu a lei hai detto che io non ti piaccio, cerca di essere chiara con lei e con te stessa. Io lo sai che ti dico la verità anche quando mi si può ritorcere contro. Tu hai paura di ferire Nicole perché tra me e te c’è del feeling. Impara ad essere più chiara e sincera”. Sembra dunque che all’interno della casa del Grande Fratello Vip possa nascere una nuova coppia.

Riassunto puntata 9 gennaio 2023

L'appuntamento di lunedì 9 gennaio del Grande Fratello Vip è partito con una sorpresa per Micol Incorvaia. Per la giovane donna, è arrivata prima sua sorella Clizia, per avere anche un faccia a faccia con Edoardo Tavassi e successivamente Micol ha potuto incontrare suo padre. Successivamente si è trattata ampiamente la tematica Dana Saber; la donna negli ultimi giorni è stata vittima di isolamenti e si è resa anche protagonista di accesi scontri.

Una dolce sorpresa anche per Oriana Marzoli; direttamente dalla Spagna è arrivata la mamma, per dare conforto alla figlia. La preferita del televoto è stata Oriana, la quale ha condannato alla nomination, Dana Saber. I nuovi nominati della settimana sono: Dana, Nikita e Nicole Murgia e il televoto verrà chiuso nella prossima puntata di lunedì 16 gennaio 2023.