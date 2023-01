La regolare programmazione di U&D è ricominciata lunedì 9 gennaio: la prima puntata del 2023 è stata interamente dedicata a Paola, Alessandro, Gemma e ai loro "intrighi" amorosi. Il blogger Lorenzo Pugnaloni, però, in queste ore fa sapere che tra oggi e domani sarà trasmesso in tv l'addio al trono di Federico Dainese: il ragazzo abbandonerà il programma senza scegliere, esattamente come ha fatto Federica Aversano un paio di mesi fa.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

La puntata di U&D di lunedì 9/01 è stata totalmente incentrata sul Trono Over e su quello che è successo tra Paola e Alessandro lontano dalle telecamere.

Dopo essersi occupata a lungo di dame e cavalieri, in questi giorni Maria De Filippi tirerà in ballo anche i giovani del cast, a partire da un tronista che ha deciso di non portare a termine l'avventura.

Le anticipazioni che ha dato il blogger Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio andrà in onda su Canale 5 il ritiro di Federico Dainese dal dating-show. Il ligure ha abbandonato la trasmissione prima di Natale (la registrazione in questione c'è stata attorno al 21 dicembre scorso), sostenendo di non essere pronto ad una storia d'amore e di non aver incontrato neppure una ragazza che lo spingesse a fare la scelta.

Salgono a due, dunque, gli addii al Trono Classico nella prima parte di stagione: anche Federica Aversano ha lasciato la poltrona rossa dopo mesi di esterne e conoscenze non approfondite con i corteggiatori.

Tensione tra i senior di U&D

Nel corso delle puntate di U&D che saranno trasmesse il 10 e 11 gennaio, però, ci sarà spazio anche per gli altri due protagonisti del Trono Classico. Le anticipazioni che ha dato Pugnaloni poco fa sui social network, fanno sapere che in questi giorni sarà mostrata la bella esterna che Federico ha fatto con Alice al concerto di Alessandra Amoroso: al termine di questo romantico appuntamento, tra i due ci sarà anche un bacio appassionato.

Le registrazioni del dating-show, però, sono andate avanti anche durante le feste, tant'è che sono successe moltissime cose sia tra i senior che tra i giovani del cast.

Nicotera e Lavinia non hanno ancora né fatto né annunciato la scelta, mentre nel parterre del Trono Over non figura più un veterano che a fine anno si è scontrato con Maria De Filippi davanti alle telecamere.

Dopo essere stato rimproverato dalla presentatrice per come ha trattato una dama, Armando Incarnato non ha partecipato alle riprese che ci sono state la settimana successiva e c'è chi è pronto a scommettere che sarebbe stato allontanato dal programma proprio come è accaduto a Pinuccia Della Giovanna.

La furia di Tina sul cavaliere di U&D

Ieri, lunedì 9 gennaio, i protagonisti della puntata di U&D sono stati due volti nuovi del Trono Over. Paola ha smascherato Alessandro raccontando che tra loro c'è stato più di un bacio e che lui avrebbe preferito tenerlo nascosto per poter conoscere anche altre persone.

La dama e il cavaliere hanno discusso a lungo e quasi tutti si sono schierati dalla parte di lei: Tina, in particolare, ha perso le staffe quando ha sentito il napoletano minimizzare l'intimità che aveva avuto con la donna la sera prima.

L'opinionista, però, se l'è presa anche con Gemma per essere rimasta seduta davanti all'uomo che aveva trattato in modo poco galante una sua "collega".

"Sei la vergogna delle donne, ma ancora lì stai? Vatti a sedere" ha urlato Cipollari ad una Galgani che non ci ha pensato affatto di rinunciare alla frequentazione col 52enne che in un paio di puntate ha attirato l'attenzione di molte signore del cast sia col suo aspetto che col suo modo di fare.