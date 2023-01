La coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, continua ad affrontare alti e bassi. Dopo qualche giorno di pace e senza litigi, nella serata di giovedì 12 gennaio 2023, tra i due è scoppiato un nuovo litigio che ha portato a pianti ed accuse. La coppia si ritrova dunque ad affrontare l’ennesima crisi d’amore all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Antonella accusa Donnamaria e lui sbotta: 'Torna da Antonino'

Tutto è iniziato quando Antonella era a letto con Edoardo Donnamaria. Fiordelisi ha avuto un momento di crisi, mettendo in dubbio nuovamente i sentimenti di Edoardo nei suoi confronti.

Dopo essersi trasferiti in salone, Antonella ha sbottato dicendo al suo compagno di non averla mai difesa dal branco. L’ex schermitrice ha poi aggiunto di non sentirsi amata e che, avendo avuto modo di pensare alla sua storia d'amore, si è resa conto di non percepire l'amore da parte di Edoardo. Fiordelisi, ha poi continuato con le accuse verso il suo compagno, dicendo: "Non mi hai mai difesa quando mi hanno diffamata, contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, alzato la voce in massa e tu non hai fatto nulla”. Fiordelisi ha poi detto ad Edoardo che se lui vuole essere amico di Micol, allora non si deve permettere di limitare il rapporto tra lei e Antonino, concludendo poi dicendo ad Edoardo di essere una persona cattiva, della quale spera di disinnamorarsi al più presto, in quanto è anche molto aggressivo verbalmente e che dice tante cose brutte.

Edoardo, scioccato e sorpreso da questa improvvisa mossa d’accusa di Antonella, ha sbottato dicendo: “Ma è surreale che tu mi accusi di essere stato con Micol un anno fa. Eravamo a letto tranquilli e te ne esci con una cosa del genere. Domani torna Antonino, vai da lui. Non mi ami veramente, vai da Antonino”. Donnamaria ha poi concluso accusando Fiordelisi di non essere veramente innamorato di lui e che non riesce a credere ad un tale comportamento.

Edoardo si sfoga con Dana Saber

Dopo la litigata, Antonella è andata a chiudersi in camera da letto, mentre Edoardo si è sfogato con Dana Saber, dicendo di non capire questa reazione della sua compagna, la quale stava ridendo e scherzando con lui fino a 30 minuti prima. Donnamaria ha anche aggiunto di non reputare giuste le accuse di Fiordelisi, la quale lo accusa di essere stato fidanzato con Micol oltre un anno fa e che secondo lui, questo non è un sentimento giusto.

Il volto di Forum ha poi concluso dicendo: “Secondo me non mi ama al 100%. Non ho mai visto una roba simile in vita mia, lei non mi ama. Non può muovermi accuse del genere dal nulla”. Pare dunque che ancora una volta i Donnalisi siano sul punto di rottura.