Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno come noto intrapreso una conoscenza tra le mura del Grande Fratello Vip 7. A differenza delle altre coppie, i due gieffini preferiscono però scambiarsi delle tenerezze solamente quando sono nel van, in privato. Parlando con Nikita Pelizon e Daniele Dal Moro, il 38enne romano ha spiegato che a lui non interessa 'esibirsi' o comportarsi in certi modi solo per piacere al pubblico da casa.

Le parole del concorrente

Da quando Tavassi si è avvicinato a Micol è stato a volte messo in discussione per alcune frasi ironiche pronunciate sulla gieffina.

Il diretto interessato si rende spesso protagonista di certe battute sugli atteggiamenti poco femminili dell'influencer o sul modo di vestirsi, non mancano inoltre frasi ironiche sull'aspetto fisico della 29enne.

Nel corso di una chiacchierata con Daniele e Nikita, il concorrente romano ha spiegato perché la coppia preferisce non mostrare gesti affettuosi davanti agli coinquilini: "La nostra storia è così". Edoardo ha sostenuto che ne lui ne Micol sono interessati a fare gesti eclatanti o palesi affermando come non possa snaturarsi neanche sulla questione dell'esprimersi tramite ironia e battute. A tal proposito il 38enne ha riferito: "Il nostro vero è quando siamo chiusi nel van e ci diciamo le cose nostre".

Tavassi ha spiegato di non essere infastidito dal fatto che la ragazza che ha deciso di frequentare nel corso della puntata di lunedì 9 gennaio ha negato di sentire le farfalle nello stomaco: "A me di questa roba non mi frega niente". Al contrario, il concorrente preferisce basarsi su quello che percepisce quando si trova all'interno del van con la sorella di Clizia Incorvaia.

Infine il diretto interessato ha precisato che non sempre è tutto rose e fiori, ci sono anche momenti in cui la coppia discute. Lo stesso Tavassi ha ribadito di essere un uomo molto ironico con la battuta sempre pronta. Nel momento in cui la donna che ha accanto rimanere ferita da una sua frase, Edoardo si dice però pronto a fare un passo indietro: "Se mi dice che tocca una corda che le fa male, mi regolo".

Clizia Incorvaia insinua dubbi su Murgia e Tavassi

Il discorso di Edoardo Tavassi non è arrivato in modo casuale. Durante la 27^ puntata del Grande Fratello Vip 7, il papà di Micol Incorvaia e la sorella Clizia sono infatti arrivati in studio per una sorpresa.

Il signor Salvatore ha incontrato solo la figlia mentre Clizia ha voluto avere un confronto con Tavassi e Nicole Murgia. L'influencer ha messo in discussione il rapporto tra i due coinquilini: secondo Clizia, Murgia avrebbe infatti degli atteggiamenti ambigui nei confronti del coinquilino e mancherebbe così di rispetto a Micol esibendosi in tali manifestazioni d'affetto solo in assenza della stessa Micol. Quest'ultima però ha riferito di fidarsi della coinquilina e di non avere mai visto nulla che potesse ferirla.

L'incontro tra Tavassi e Clizia è terminato con il 38enne romano che ha rassicurato di voler provare a costruire le basi per una relazione duratura con Micol.