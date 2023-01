Gemma Galgani di Uomini e donne voleva diventare suora e lo ha rivelato in una sua intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, nella quale è protagonista da molti anni alla ricerca dell'amore. Risulta difficile immaginare la dama con il velo, eppure era il suo desiderio. A fermarla, con un inaspettato escamotage, è stato suo padre.

Uomini e Donne, la rivelazione di Gemma: 'Volevo diventare suora'

Protagonista assoluta di Uomini e Donne Gemma ha svelato un retroscena sul suo passato che sta facendo impazzare i commenti sulle pagine social dedicate al programma di Maria De Filippi.

La dama, da anni alla ricerca dell'amore della sua vita e innamorata della stessa idea dell'amore, ha raccontato un periodo molto importante e decisivo della sua vita.

Gemma ha frequentato il collegio da ragazza, ma in cuor suo aveva da tempo maturato un desiderio: prendere i voti e diventare suora. Il motivo? Conservare la continuità della loro antenata di famiglia, Santa Gemma Galgani.

Insomma, un percorso di vita che l'avrebbe portata molto lontano da ciò che è oggi, una donna passionale e che vuole un uomo al suo fianco, nonostante le tante delusioni.

Gemma spiazzata dal padre: 'Preparerai la tua misera valigia e inizierai la vita da postulante'

Il padre di Gemma, allora ancora molto giovane, aveva capito che la figlia non era convinta della sua decisione e così la spiazzò con una proposta.

Andare in un convitto e riflettere sulla reale vita da suora e i sacrifici che avrebbe comportato. "Non ti preoccupare, ti facciamo fare una breve vacanza in un soggiorno alpino. Poi, al ritorno, preparerai la tua misera valigia composta da pochi elementi e andrai a iniziare la tua vita da postulante", disse il padre.

Dopo la breve vacanza, Gemma avrebbe dovuto, per ordine del padre, preparare la valigia e andare in convento per iniziare il percorso da postulante.

Ma, a convincere Gemma, fu un'altra frase che le disse suo papà.

Uomini e Donne over, perché Gemma ha rinunciato a diventare suora

Nonostante gli avvertimenti del padre, Gemma era ancora convinta di ripercorrere la strada della sua antenata, iniziando la sua vita in convento. Tuttavia, grazie a un escamotage, l'attuale protagonista del trono over di Uomini e Donne ha cambiato idea.

Stando a quanto riportato dal magazine, il padre le avrebbe detto: ''Dovrai rinunciare alla frangetta, non si è mai vista una suora con la frangia fuori dal velo''. E così, Gemma ha rinunciato al suo desiderio, prendendo un percorso di vita completamente diverso.

Ora Gemma Galgani è nel parterre di Uomini e Donne da ben 13 anni e ha intrecciato diverse storie d'amore, anche se finite male. Secondo l'opinione di Isabella Ricci, ora felicemente sposata con il suo Fabio, Gemma avrebbe dovuto proseguire la sua frequentazione con Giorgio Manetti, invece di troncare perché non aveva ricevuto le sicurezze che cercava. Chissà che in questa edizione la determinata Galgani non trovi la felicità che tanto brama.