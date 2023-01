Nella casa del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti del Reality Show si sono riuniti in veranda per cantare dei brani italiani che sono stati dei successi della musica del passato. Non erano presenti, però, tutti i gieffini perché, in cortiletto, Edoardo Donnamaria ha parlato a cuore aperto con Luca Onestini. Il romano è apparso confuso riguardo al futuro e, in particolare, sugli atteggiamenti da tenere con Antonella Fiordelisi. Il dubbio del ragazzo è se lasciare la salernitana oppure provare a ricominciare la loro storia d'amore; prendersi una pausa dalla compagna d'avventura o riprendere ad abbracciarsi.

Lo speaker radiofonico è sconfortato per la situazione che si è venuta a creare con l'ex schermitrice.

L'appoggio di Onestini ad Edoardo Donnamaria

"Qualsiasi cosa tu decida di fare io ci sono", ha detto Luca Onestini a Edoardo Donnamaria, sottolineando che non è da solo in questa avventura ma che può contare sempre sulla sua amicizia e sulla sua vicinanza. L'emiliano ha parlato di tutte le varie possibilità che il compagno d'avventura potrebbe avere e sono tutte quante valide: tornare con Antonella o andare via; rimanere o lasciare tutto nel passato, ricominciando da capo. L'unica vera grande difficoltà della vicenda riguarda il fatto che condividono la stessa casa. L'ex tronista di Uomini e Donne ha dichiarato che qualunque sia la decisione che prenderà Donnamaria lo appoggerà, ma non ha intenzione di vederlo stare così male.

Onestini si è detto stufo di continuare a vedere lo speaker radiofonico chiuso nel suo mutismo e nella sua tristezza.

Il dialogo fra Edoardo e Luca Onestini

Edoardo Donnamaria, ricordando qualche momento precedente al discorso con Onestini, ha affermato che Antonella è andata da lui a portargli i bicchieri sporchi da lavare.

La gieffina è passata anche accanto all'emiliano che avrebbe sperato in un finale differente con l'amico. Infatti, Luca ha sottolineato che, quando l'ha vista, pensava che volesse avvicinarsi a Edoardo e non ha ancora compreso la motivazione per cui non intende cercarlo per chiarire. Secondo il romano, amareggiato e scoraggiato, non è questo il tipo di problema per la ragazza.

L'ex tronista si è anche offerto di cercare Antonella ma il romano non ha voluto. L'emiliano ha sottolineato che Donnamaria non ha fatto nulla di male, non ha mai sbagliato, si è soltanto innamorato della salernitana e, dopo queste parole, è calato il silenzio. I due ragazzi sono rimasti in questa situazione, nell'attesa che gli altri concorrenti del reality show li raggiungessero ma il romano continua a essere assente con la mente.