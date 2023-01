Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 30 gennaio, non potranno mancare nuovi e avvincenti colpi di scena in grado di lasciare i telespettatori con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta su un personaggio che, dopo alcune puntate, ha fatto improvvisamente ritorno: Marco Di Sant'Erasmo. Il giovane giornalista era partito alla svolta degli Stati Uniti d'America, insieme alla sua fidanzata, Stefania Colombo.

Tuttavia, in un momento del tutto inaspettato, Marco annuncia il suo ritorno a Milano, lasciando tutti a bocca aperta.

Il ritorno di Marco

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con 'Il paradiso delle signore', la notizia del ritorno di Marco scuoterà un po' gli animi all'interno di casa Colombo. In particolare, Gemma si sente turbata perché crede che, dietro questa improvvisa decisione del suo ex, ci sia sicuramente dell'altro. Soprattutto, è preoccupata che il giovane giornalista abbia deciso di anticipare di tanto il rientro per qualche problema legato al suo rapporto con Stefania. Pertanto, Gemma è decisa ad indagare in merito.

Nel frattempo, dopo aver cercato di ostacolarlo in ogni modo, Tancredi si mostra differente dinanzi al fratello per cercare di riconquistare la sua fiducia.

Purtroppo, però, non è semplice mettere una pietra sopra a quanto accaduto in passato. D'altronde, è colpa sua se Marco stava per abbandonare per sempre la carriera da giornalista. Per il momento, non ha intenzione di credere alla sua buona fede, poiché ancora troppo ferito.

Tensioni e nuovi legami

Vittorio Conti è molto contento per il ritorno di Marco e per questo motivo lo appoggerà in pieno in merito alla sua decisione di prendere le distanze da Tancredi.

Tuttavia, Matilde non è dello stesso avviso e non riesce a stare in disparte in questa occasione. Lei stessa ha avuto modo di ricredersi nei confronti di suo marito. Pertanto, si intromette nel discorso e accusa Conti di voler soltanto mettere zizzania tra i due fratelli.

In questo modo, si acuisce ulteriormente la tensione tra Matilde e Vittorio all'interno del paradiso delle signore.

Infine, dopo aver inaspettatamente trascorso una notte di passione, Adelaide e Marcello decidono di rivedersi per capire come comportarsi. Nonostante siano stati sempre a stretto contatto, non si aspettavano che, tra loro, accadesse qualcosa del genere. Pertanto, hanno bisogno di mettere in chiaro alcuni punti nel loro rapporto per non rischiare di incappare in spiacevoli problemi in un secondo momento.