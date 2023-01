Sembra farsi sempre più intricata la situazione di Antonino al Grande Fratello Vip. Il parrucchiere è uscito dalla casa lo scorso 31 dicembre per accertamenti medici, ma col passare delle ore aumentano le voci su un suo possibile addio al gioco. Gli addetti ai lavori non si sono ancora esposti su quando e se Spinalbese rientrerà, anche perché pare debba prima riprendersi totalmente da un intervento ad una cisti che aveva in programma da tempo. Smentiti, intanto, i gossip sull'incontro tra il vippone e la figlia a Capodanno: Luna Marì era con mamma Belen a Napoli il 1° gennaio.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Sono passati pochi giorni da quando la produzione del Grande Fratello Vip ha diramato un comunicato per informare fan e curiosi della momentanea uscita di Antonino dalla casa. Dopo aver litigato con Patrizia, che gli ha urlato contro, il ligure è improvvisamente sparito dalla diretta del reality-show: era la sera del 31 dicembre, infatti, quando i telespettatori si sono accorti che Spinalbese non era più tra le mura di Cinecittà.

Gli addetti ai lavori hanno spiegato che l'assenza del parrucchiere è dovuta a controlli medici ai quali lo stesso si sottopone periodicamente (lui soffre di una malattia autoimmune che va tenuta sotto controllo), una serie di accertamenti urgenti che non hanno permesso al vippone di festeggiare l'arrivo del 2023 con i compagni d'avventura.

Nelle scorse settimane si è parlato di un piccolo intervento ad una cisti che l'ex di Belen avrebbe dovuto fare, solo che il ritorno di Ginevra Lamborghini nella casa ha fatto slittare il tutto a fine mese.

Le chiacchiere sull'assenza al Grande Fratello Vip

Nelle ultime ore si è anche vociferato che Antonino sarebbe uscito dalla casa del Grande Fratello Vip a ridosso del Capodanno per poterlo festeggiare con la figlia di un anno.

In realtà, come documentano vari siti di gossip il 2 gennaio, la piccola Luna Marì ha trascorso il weekend a Napoli con Belen Rodriguez e Stefano De Martino (c'è una foto di gruppo a dimostrarlo).

Spinalbese, dunque, non ha rivisto la sua bambina in questi giorni come tanti sospettavano: la sua assenza tra le mura di Cinecittà, deriva esclusivamente da ragioni di salute che gli addetti ai lavori non hanno ancora chiarito.

In rete sta serpeggiando il rumor secondo il quale non sarebbe così scontato il rientro del parrucchiere: qualora il post operatorio dovesse essere più lungo e difficoltoso del previsto, il concorrente potrebbe non rimettere più piede nella casa, ritirandosi di fatto dal gioco per motivi personali e legati alla sua salute.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Tra poche ore Alfonso Signorini condurrà una nuova puntata del Grande Fratello Vip e i fan si aspettano qualche informazione in più su Antonino e sul percorso che ha interrotto il 31 dicembre. Il conduttore potrebbe anche collegarsi con Spinalbese e metterlo in contatto con i compagni d'avventura, ma questa per il momento rimane un'ipotesi che le anticipazioni fornite dagli addetti ai lavori non confermano.

Nel corso della diretta del 2 gennaio, ci sarà un'eliminazione definitiva: Wilma sembrerebbe la principale candidata all'uscita, anche perché è ultima in tutti i sondaggi online su televoto che sarà chiuso stasera e che la vede contrapposta a Sarah Altobello, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon (quest'ultima è in testa nelle votazioni).

Tra gli argomenti della serata anche: il tira e molla tra Antonella ed Edoardo, la lite di Capodanno tra Tavassi e Micol, lo scontro tra le amiche Patrizia e Wilma e una sorpresa per Sarah.