Il Festival di Sanremo 2023 è in programma a febbraio da martedì 7 a sabato 11. Fino alla scorso anno, la strategia di Mediaset prevedeva una modifica della programmazione con i programmi di punta posti in 'ferie forzate' proprio per non risentire dei cali d'ascolti derivanti dalla contemporanea messa in onda del Festival di Sanremo. Stando ad alcune indiscrezioni rilanciate da Dagospia però, quest'anno il colosso di Cologno Monzese avrebbe intenzione di opporsi mantenendo in piedi la programmazione classica: Grande Fratello, Vip, C'è Posta per te e Le Iene verrebbero così 'scagliati' contro il gigante Festival di Sanremo.

Possibile conferma dei consueti programmi tv per Mediaset

Da quando Amadeus ha preso in mano la conduzione e direzione artistica di Sanremo, gli ascolti sono altissimi.

Il conduttore cerca sempre di portare in gara big delle nuove e vecchie generazioni, in modo da coinvolgere una fetta sempre più ampia di telespettatori. Tuttavia, nella giornate di messa in onda della kermesse canora sulle reti Mediaset si è sempre assistito ad un cambio di programmazione: i vertici di Cologno Monzese hanno infatti sempre scelto di mandare in "ferie" i programmi più visti e seguiti. Quest'anno però ci sarebbero delle grane in vista per Amadeus: Mediaset infatti, avrebbe intenzione di continuare a mandare in onda il Grande Fratello Vip 7, C'è Posta Per Te e Le Iene.

Al momento si tratta solo di una supposizione, poiché da parte dei dirigenti non è arrivata alcuna conferma o smentita.

Alfonso Signorini potrebbe tornare con la doppia puntata

Durante i Mondiali di Calcio in Qatar, Mediaset ha preferito rimuovere la doppia puntata del Grande Fratello Vip 7.

Nel caso dovesse essere confermata la programmazione durante la settimana del Festival di Sanremo, Alfonso Signorini potrebbe invece ritrovarsi in onda nuovamente con il doppio appuntamento: lunedì (il Festival inizia il giorno dopo) e venerdì.

Il reality show attualmente ha una media di 2,7 milioni di telespettatori.

Maria De Filippi si dovrebbe scontrare con la finale di Sanremo

Per quanto riguarda Maria De Filippi invece, la conduttrice pavese dovrebbe andare in onda la serata in cui si tiene la finale del Festival di Sanremo.

Secondo alcuni addetti ai lavori potrebbe trattarsi di un azzardo.

Attualmente C'è Posta Per Te è campione di ascolti: la prima puntata contro Tale e Quale Show condotta da Carlo Conti ha siglato oltre il 30% di share ma contro il Festival di Sanremo la musica (è proprio il caso di dirlo) potrebbe cambiare.

Mediaset vs Rai

Insomma all'orizzonte si profilano scontri titanici: programmi come C'è Posta Per Te e il GF VIP potrebbero infatti dover fare i conti con Marco Mengoni, Giorgia, Paola e Chiara, I Cugini di Campagna, Anna Oxa e Articolo 31, tutti artisti scelti quest'anno da Amadeus. Come co-conduttori del Festival invece si è puntato su Chiara Ferragni, Gianni Morandi e Francesca Fagnani.