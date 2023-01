La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily di stampo nostrano ideata da Giannandrea Pecorelli, in merito agli episodi che andranno in onda da martedì 24 a venerdì 27 gennaio, evidenziano che il commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) noterà un dettaglio su Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che acuirà i suoi sospetti sul cameriere. Marcello, l'amico Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e il socio Salvo Amato (Emanuel Caserio) faranno una colazione speciale per festeggiare l'ingente somma di denaro guadagnata da Barbieri per merito della vendita di Palazzo Andreani.

Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena), intanto, sarà in procinto di festeggiare la sua festa di fidanzamento ufficiale con Ferdinando Torrebruna (Fabio Fulco) al Circolo, così proporrà all'amica Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) di unirsi assieme al partner Umberto per celebrare l'evento in quattro. La contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) e Marcello, alla fine dell'evento al Circolo, si lasceranno travolgere dalla passione.

Durante una recente intervista, Giulia Arena si è soffermata sulla differenza tra i personaggi di Ferdinando e Marcello rispetto a Ludovica, asserendo che l'ex armatore sarebbe anche l'uomo perfetto per lei sulla carta, ma Barbieri la ama per quella che è.

Arena: 'Sul fronte sentimentale Ludovica ha ancora tanto da mettere a punto'

L'attrice Giulia Arena, alias Ludovica ne Il Paradiso delle Signore 7, durante un'intervista ha sottolineato il suo punto di vista in merito alle faccende amorose legate al suo personaggio, dichiarando che il primo amore provato dalla giovane Brancia - riferendosi a Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) - era sì imprevisto ma anche forse l'unico davvero puro che la ragazza abbia mai provato.

Successivamente, l'ex Miss Italia ha fatto un parallelismo tra Ferdinando, col quale è fidanzata, e l'ex partner Marcello. L'attrice su Torrebruna ha asserito che, secondo la madre Flavia, l'ex armatore sarebbe l'uomo perfetto per lei sulla carta, ma Barbieri la ama per quella che è, in maniera davvero disinteressata.

Arena, inoltre, ci ha tenuto anche a dire che il personaggio di Ludovica ha ancora parecchio da mettere a punto sul fronte sentimentale.

Giulia Arena sul binomio composto da Marcello e Adelaide: 'Rimescolerà le carte'

L'attrice toscana ha voluto parlare anche del recente avvicinamento, che come anticipato diverrà pura passione, tra la contessa Adelaide e Marcello.

A tal proposito, Arena ha dichiarato: "Rimescolerà molto le carte". Infine, riferendosi alla controversa figura della signora Brancia ha asserito: "Non si comporterà mai da vera madre amorevole".