Il Paradiso delle Signore prosegue con la propria messa in onda su Rai 1 anche nella settimana dal 23 al 27 gennaio.

Visto che anche Ludovica e Ferdinando dovranno organizzare una festa di fidanzamento, Brancia farà una proposta in merito alla sua amica Flora. L'evento, nonostante l'iniziale disinteresse di Guarnieri, sarà particolare ed anche inaspettato in quanto sarà il momento del ritorno di Marco.

Intanto tra Vito e Maria la frequentazione procederà speditamente, seppur l'uomo dovrà ancora farle una difficile confessione che lo riguarda da vicino.

Intanto un gesto di Irene finirà per far infuriare la giovane Clara.

Il paradiso delle signore, anticipazioni al 27/1: la proposta di Ludovica a Flora

Reduce dall’appuntamento con Vito, Maria sarà al settimo cielo. Al contrario, Clara farà i conti con una sensazione di frustrazione a causa del suo dietro front dalla gara ciclistica. Irene, pur di aiutare la sua amica e il contabile del Paradiso delle Signore a darsi il loro primo bacio, metterà in atto un piano destinato a lasciare i due piccioncini da soli e in un’atmosfera ideale. A spingere Vito, ci penserà anche Alfredo.

Marcello Barbieri metterà al corrente la contessa di Sant’Erasmo del nuovo progetto che vorrebbe attuare. Gemma Zanatta, durante un momento di confidenza con Roberto, ammetterà di essere ancora turbata per come sono andate le cose con l’ex Marco.

Intanto la ragazza riceverà una corte serrata da parte di Carlos, pur non essendo del tutto interessata a lui.

Umberto nutrirà dei dubbi riguardo la vendita di Palazzo Andreani. Flora intanto, riceverà un consiglio da parte di Ludovica in merito alla festa di fidanzamento.

Le Veneri compariranno sulla copertina della rivista

Stando alle anticipazioni settimanali de Il paradiso delle signore, Umberto non sarà interessato all'idea di fare una festa di fidanzamento a quattro, insieme a Ludovica e Ferdinando, e finirà per deludere Flora. Quest’ultima, tuttavia, sarà abbastanza brava a non lasciar trasparire i suoi sentimenti davanti all’amica Brancia.

In seguito però, il commendatore cambierà idea.

Si avvicina il momento di produrre una nuova copertina del Paradiso Market e questa volta Vittorio Conti sarà determinato a coinvolgere le sue Veneri. Il commendatore Guarnieri verrà a scoprire un dettaglio riguardante Marcello e inizierà a insospettirsi ancora di più. Nel frattempo il feeling tra Adelaide e Barbieri si intensificherà.

Il paradiso delle signore, trame al 27 gennaio: si festeggia la vendita di Palazzo Andreani, Marcello si arricchisce

La vendita di Palazzo Andreani porterà Armando, Salvatore e Marcello a festeggiare l’evento attraverso una ricca colazione. Grazie a questo affare, Barbieri diventerà infatti ricco.

Intanto, dopo una lunga frequentazione, ecco che arriverà l’agognato bacio tra Vito e Maria.

Siccome Lamantia nasconde qualcosa che lo riguarda, avrà non poca paura di parlarne all’amata.

Tancredi, disposto a qualsiasi cosa pur di stare accanto a sua moglie, deciderà di prendere parte al processo di creazione della copertina della rivista del Paradiso.

Irene prenderà le redini in mano, esponendosi in merito a Clara e alla gara ciclistica, intimando ad Alfredo di non essere insistente, ma la ragazza non gradirà affatto questa intromissione.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 23-27/1: Adelaide e Marcello fanno ingelosire i rispettivi ex

Carlos farà recapitare un invito al Circolo a Gemma, in occasione della festa di fidanzamento di Ludovica con Torrebruna e di Flora con Umberto. Irene non vorrà fare pace con Clara e mentre Maria consiglierà a Irene di chiederle scusa per aver interferito sulla faccenda del ciclismo, Vito vuoterà il sacco con Alfredo.

Quale sarà il segreto di Lamantia? Sarà durante una cena a casa delle Veneri che il contabile vorrà parlare a Maria del suo mistero.

Spazio anche alla new entry Palma nelle nuove puntate de Il paradiso delle signore. La donna riceverà una visita inaspettata da parte di una signora anziana che le chiederà di trascrivere una lettera: la vecchietta in questione è la nonna di Elvira.

Nel frattempo Marcello, vedendo la contessa in gran difficoltà, le chiederà di fare un viaggio insieme.

Umberto intanto sarà contentissimo per l’acquisto del palazzo, che andrà a buon fine grazie all’aiuto di Tancredi come socio occulto.

Per non soffrire più, Vittorio proverà a prendere le distanze da Matilde. Allo stesso tempo Tancredi si avvicinerà a sua moglie, riconquistandone la fiducia persa.

Essendo invitati alla festa di fidanzamento dei rispettivi ex, Adelaide e Marcello avranno in mente un piano per far ingelosire Ludovica e Umberto. Ad un tratto però, la situazione sfuggirà di mano e i due finiranno per lasciarsi travolgere dalla passione.

Infine, proprio quando Gemma inizierà a lasciarsi andare con Carlos, al Circolo giungerà Marco.