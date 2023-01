Costantino Vitagliano, primo storico tronista di Uomini e donne, si racconta a distanza di quadi vent'anni da quel clamoroso successo televisivo e mediatico, che lo rese uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo italiano.

La sua avventura a Uomini e donne e la conseguente storia d'amore con Alessandra Pierelli ha riempito per anni le pagine dei vari settimanali di cronaca rosa, tenendo banco anche in varie trasmissioni televisive.

A distanza di un po' di anni da quel successo inaspettato, Costantino ha tracciato un bilancio della sua vita, svelando come ha speso i soldi guadagnati in quegli anni e cosa fa oggi.

Costantino rompe il silenzio sulla storia d'amore con Alessandra nata a Uomini e donne

L'avventura di Costantino a Uomini e donne ha dato il via all'epoca dei tronisti nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Le sue vicende sentimentali appassionavano una media di oltre quattro milioni di spettatori al giorno e, dopo aver scelto Alessandra Pierelli, il racconto della loro storia d'amore faceva record di ascolti nelle varie puntate di "Buona Domenica".

"Con Alessandra? Era tutto vero in quei 40 minuti di tv. Poi avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze e ad Ale, in diretta, io dicevo che era un set", ha raccontato l'ex tronista al Corriere della Sera, ricordando gli anni in cui era al centro del gossip.

'Avevo appartamenti, pizzerie', il successo di Costantino dopo Uomini e donne

Anni d'oro per Costantino, il quale ha ammesso che in quel periodo è stata fondamentale la guida di Lele Mora, che gli ha permesso di scoprire come guadagnante.

"Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano", ha raccontato Costantino Vitagliano.

"Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie", ha ricordato ancora l'ex tronista di Uomini e donne svelando come spendeva i tantissimi soldi che riusciva a guadagnare in quel periodo.

Non solo beni immobiliari, ma anche macchine di lusso dato che in quegli anni ha raccontato di aver comprato una Bentley del valore di 240 mila euro, una Ferrari e una Lamborghini.

'In tv pagano poco', Costantino Vitagliano volta pagina dopo il successo tv

Oggi, però, la vita di Costantino è letteralmente cambiata e l'ex "re dei tronisti" appare sempre meno sul piccolo schermo, dove in passato è stato uno degli opinionisti più richiesti.

"Non vado in tv perché ormai pagano poco", ha svelato Costantino Vitagliano aggiungendo però che forse sarà protagonista in una prima serata Rai.

"Ho un negozio e appartamenti, ma non so stare fermo", ha raccontato l'ex volto di Uomini e donne, oggi testimonial di centri di Crioterapia.