L'amore tra Gülten e Çetin, nelle prossime puntate di Terra Amara, ci metterà un po' a spiccare il volo. Gülten sarà ancora sconvolta dagli abusi subiti da Ercüment e non riuscirà a lasciarsi andare con un altro uomo, così continuerà a rifiutare le avance di Çetin, anche quando quest'ultimo le proporrà di diventare sua moglie.

L'intossicazione alimentare causata da Hatip

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Demir organizzerà la cerimonia di circoncisione per i bambini di Çukurova. Verranno invitate diverse personalità, tra il cui il governatore e il sindaco di Çukurova: saranno presenti centinaia di persone.

Demir inizierà il suo discorso celebrativo, ma a un certo punto sia i dipendenti sia i bambini inizieranno a stare male. A quanto pare potrebbe trattarsi di un'intossicazione alimentare causata dal pollo, visto che tutti inizieranno a vomitare. Il tutto è stato causato da Hatip, che ha fornito il pollo avariato a Gaffur.

La reputazione della famiglia Yaman rovinata per sempre

La reputazione di Demir è rovinata e visto che il responsabile del cibo della festa è Gaffur, il capo non esiterà a chiedergli spiegazioni. Fadik, invece, correrà dalla signora Hünkar per raccontarle quanto è accaduto. La signora andrà subito nel luogo della festa e quando si troverà dinanzi a scene del tutto sconcertanti, non esiterà a lamentarsi con il figlio per l'accaduto.

Anche Gülten sarà tra quelle che ha mangiato il pollo e sia Saniye che Züleyha inizieranno a preoccuparsi per lei.

Gülten ricoverata in ospedale

Purtroppo Gülten finirà in ospedale e verrà ricoverata per rimanere sotto osservazione. Çetin scoprirà cosa le è accaduto, così le farà una sorpresa e andrà a trovarla in ospedale. Le porterà un mazzo di fiori che Gülten apprezzerà parecchio e Çetin non perderà l'occasione per sottolinearle che è molto interessato a lei.

Ovviamente le chiederà se questi sentimenti sono ricambiati, ma la giovane non risponderà.

La proposta di matrimonio di Çetin

Il silenzio di Gülten non fermerà le buone intenzioni di Çetin, che proverà in tutti i modi a conquistare il cuore della ragazza. Le chiederà un incontro in riva al lago e lei accetterà. Lui crederà che la ragazza non si lasci andare perché teme una probabile brutta reazione di Hünkar, ma la realtà sarà un'altra: Gülten non riuscirà a lasciarsi alle spalle l'abuso da parte di Ercüment.

Lei non gli racconterà la vicenda, si limiterà a dirgli che tra loro non potrà mai esserci niente. Lui non ne capirà il motivo, però non si arrenderà e chiederà alla giovane di sposarlo. Lei rifiuterà la proposta, ma per Çetin sarà solo un ostacolo verso un futuro pieno di felicità. Gülten, invece, crederà di non meritarsi tutto questo affetto.