L'appuntamento con i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore 7 prosegue e secondo le anticipazioni di mercoledì 19 gennaio Marcello (Pietro Masotti) sarà al centro dei riflettori con una decisione molto importante da prendere per il suo futuro. Nel frattempo, Maria (Chiara Russo) avrà un'idea brillante per la nuova collezione e ci saranno ottime notizie anche per Francesco (Christian Roberto) che sarà assunto alla caffetteria. Sarà un giorno di festeggiamenti anche per la famiglia Colombo che brinderà al nuovo capannone, in cui Ezio (Massimo Poggio) potrà iniziare la sua attività.

Infine, l'attenzione sarà concentrata anche su Matilde (Chiara Baschetti) che dovrà risolvere un problema che riguarda una consegna, ma rifiuterà l'aiuto di Tancredi (Flavio Parenti) per affidarsi alla condotta di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Adelaide riuscirà a convincere Marcello a restare: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 19 gennaio raccontano che per Marcello sarà una giornata importante. Adelaide, infatti, farà di tutto per convincere Barbieri a non partire per l'Australia e per farlo desistere gli offrirà una quota di Palazzo Andreani. Il giovane sarà molto combattuto su quale sia la cosa più giusta da fare, ma alla fine deciderà di restare a Milano rinunciando al suo trasferimento per una nuova vita dall'altra parte del mondo.

Maria, invece, avrà un'idea brillante per il lavoro alla nuova collezione di abiti da sposa, ma per metterla in pratica avrà bisogno della giusta ispirazione.

Ezio e Veronica brinderanno ad un nuovo inizio: anticipazioni puntata di giovedì 19 gennaio

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 19 gennaio vedrà tra i protagonisti anche Francesco che finalmente riuscirà a farsi assumere in caffetteria da Salvatore.

Veronica, invece, metterà da parte le gelosie e le paure, dopo aver visto Ezio e Gloria insieme, per festeggiare un nuovo inizio. Il signor Colombo, infatti, riuscirà ad acquistare il capannone in cui portare avanti la sua attività e per questo tutta la famiglia brinderà fiduciosa nel futuro.

Matilde avrà problemi di lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della puntata in onda giovedì 19 gennaio rivelano che ci saranno delle difficoltà per Matilde. La cognata di Marco Di Sant'Erasmo, infatti, sarà alle prese con una consegna problematica, ma quando Tancredi le offrirà il suo aiuto per risolvere questo inconveniente, lei lo rifiuterà. Matilde, infatti, preferirà agire diversamente rispetto a quanto suggeritole da suo marito e si affiderà ad una soluzione più vicina al modo di fare di Vittorio.