Anticipazioni Il Paradiso delle Signore che non ci aspettavamo: Vittorio Conti lascia il Paradiso dopo aver accettato una proposta di lavoro per una casa automobilistica. Che ne sarà del grande magazzino e soprattutto del suo capitano? Rivedremo mai Vittorio? Tempo di decisioni anche per Marcello, che prepara il suo viaggio per l'Australia, mentre Umberto avrà un'idea per dare il colpo di grazia a Conti, con l'aiuto di Tancredi.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16-20 gennaio: Vittorio lascia Il Paradiso

Nelle nuove puntate Matilde è tornata dopo lo struggente addio a Vittorio credendo ingenuamente che Tancredi sia cambiato.

Non sa che presto, in combutta con Umberto, sarà pronto a dare il colpo di grazia a Conti.

Vittorio vince il premio pubblicitario con protagonista la bella Matilde, ma si rifiuta di ritirarlo, dopo quanto successo. Sarà Adelaide a fare da mediatrice tra i due, convincendo Conti a presenziare alla cerimonia.

Ma ecco la notizia che nessuno si aspettava e in grado di cambiare per sempre le trame della soap Il Paradiso delle Signore. Vittorio accetta una proposta lavorativa per una casa automobilistica e dà l'addio al grande magazzino... e ora?

Il Paradiso delle Signore trame 16-20 gennaio: Marcello pronto a trasferirsi in Australia

Oramai Marcello ha capito di non avere più niente da fare a Milano, specie ora che Ludovica e Ferdinando si sono fidanzati ufficialmente e sono prossimi alle nozze.

Marcello si confida con Armando e con Salvatore, i suoi migliori amici, e prende una decisione che cambierà drasticamente il suo futuro: trasferirsi in Australia.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Armando si gioca il tutto per tutto per far cambiare idea a Marcello, facendo una confessione inaspettata.

Nonostante aver saputo il segreto di Ferraris, Barbieri ha ancora intenzione di partire.

A quel punto, ecco che interviene Adelaide, che offre a Marcello una quota molto alta sulla vendita di Palazzo Andreani, in modo da rinunciare al viaggio e godersi il danaroso compenso.

Il Paradiso delle Signore puntate 16-20 gennaio: Umberto e Tancredi rovinano Vittorio

Matilde ha fatto male a credere al marito, che sta solo usando un'abile strategia per portarla dalla sua parte e convincerla a tonare a Torino.

Tancredi sa benissimo che Matilde è ancora attratta da Vittorio e i suoi sospetti verranno confermati dopo aver ascoltato una loro inequivocabile telefonata.

E così, nelle puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Rai 1, Tancredi chiederà aiuto a Umberto, che lo rassicurerà: ha già un'idea per mettere fuori gioco sia Conti che Il Paradiso.