La settima stagione de Il Paradiso delle Signore viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Nello scorso capitolo dell'amata soap opera targata Rai, Tina Amato (Neva Leoni) era tornata a Milano a causa di alcuni contrasti, diventati una vera e propria pausa di riflessione, col marito Sandro Recalcati (Luca Capuano). Durante tale parentesi meneghina, tra la cantante e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), pur senza l'approvazione di Agnese (Antonella Attili), era nata una liaison che i due avevano cercato di mantenere segreta.

Quando, però, il discografico era approdato nel capoluogo lombardo, per cercare di riconciliarsi con la coniuge, aveva scoperto che tra l'amico Vittorio e Tina c'era del tenero, quindi aveva chiesto chiarimenti al diretto interessato. Conti, all'epoca dei fatti, disse a Recalcati che tra lui e la giovane Amato c'era stato solo un bacio, così Sandro e Tina erano riusciti a riattaccare i cocci della loro unione coniugale e avevano deciso di partire alla volta di Londra. Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che il matrimonio tra Recalcati e Amato junior naufragi nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 7.

Tina potrebbe omettere a Sandro dell'eventuale paternità di Vittorio

Una patata bollente come scoprire che il bebé che darà alla luce tua moglie potrebbe non essere tuo non deve essere facile da digerire. A tal proposito, Tina potrebbe non dire a Sandro che il figlio che aspetta potrebbe essere di Vittorio.

La scelta di mantenere il segreto col marito deriverebbe sia dalla voglia di non far precipitare definitivamente la loro vita coniugale, dopo la parentesi buia trascorsa, ma anche dalla volontà di scoprire prima la realtà dei fatti, ovvero se il bimbo è davvero di Vittorio o meno, per poi mettere sul piatto il tutto.

Il matrimonio tra Tina e Sandro potrebbe concludersi

Sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, Sandro potrebbe intuire che Tina gli stia nascondendo qualcosa e mettere alle strette la moglie finché la stessa non gli confessi cosa l'angustia.

Qualora la cantante sviscererebbe al discografico l'eventuale paternità di Vittorio, Sandro si renderebbe conto che la moglie e l'amico avevano avuto ai tempi una parentesi passionale che gli era stata nascosta.

Scoperta che avrà buone chance di far naufragare in maniera definitiva il matrimonio tra Tina e Sandro, in quanto quest'ultimo difficilmente riuscirebbe a nutrire ancora fiducia nella coniuge dopo le menzogne e le omissioni subite.

Dopo tanta fatica per riconciliarsi, la vita coniugale tra i due potrebbe subire un'ulteriore batosta.