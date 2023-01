Il Paradiso delle Signore 7 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai, ma anche in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily, nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, rivelano che Agnese (Antonella Attili) farà ritorno nel capoluogo lombardo dopo essersi presa cura della complicata gravidanza di Tina (Neva Leoni). Appena la vedrà, Vittorio (Alessandro Tersigni) potrebbe pensare che la mamma di Salvo (Emanuel Caserio) non gli stia dicendo tutto. Infatti la signora Amato potrebbe rivelare allo stesso che il figlio dato alla luce da Tina potrebbe essere suo, notizia che potrebbe lasciare di sasso l'uomo.

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, è probabile che la cantante preferisca non dire nulla al marito Sandro (Luca Capuano), finché non avrà la certezza che il bebè dato alla luce sia di Conti.

La parentesi passionale tra Vittorio e Tina

Durante la sesta de Il Paradiso del Signore, Agnese aveva notato che la figlia cercava di dribblare ogni domanda riguardante Vittorio, così la sarta aveva deciso di mettere in guardia Tina, dicendole di stare attenta ai passi che avesse potuto compiere, perché da alcuni potrebbe non essere stata in grado di tornare indietro.

Conti, poco più tardi, aveva invitato la cantante a tornare sul palcoscenico e quando avevano finito con le foto, i due si erano dapprima scambiati un appassionato bacio, per poi dirigersi mano nella mano in camera da letto per concedersi una parentesi passionale.

Qualche puntata dopo Sandro aveva trovato nella stanza da letto di Vittorio il foulard di Tina e aveva chiesto lumi a riguardo all'amico, col proprietario dell'atelier che aveva deciso di mentire al discografico dicendogli che tra lui e la cantante c'era stato solo un bacio.

Tina potrebbe omettere a Sandro l'eventuale paternità di Conti

Dopo la menzogna detta da Vittorio a Sandro, quest'ultimo e la moglie avevano deciso di lasciare Milano per trasferirsi in pianta stabile in Gran Bretagna, nazione dove ritroveranno la serenità coniugale.

Armonia matrimoniale che però potrebbe facilmente deteriorarsi o volatilizzarsi del tutto, se Recalcati scoprisse non soltanto che Tina lo tradì all'epoca con Vittorio, ma anche che quest'ultimo potrebbe essere il padre biologico del nuovo nascituro.

A fronte di ciò, sebbene non vi siano spoiler ufficiali in merito, la giovane Amato potrebbe omettere al marito Sandro l'eventuale paternità di Vittorio, almeno finché un test del DNA non renda insindacabile tale possibilità. Intanto Conti potrebbe voler incontrare Tina per chiederle delucidazioni.