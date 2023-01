Ludovica e Ferdinando si sposano ne Il Paradiso delle Signore di questa stagione? Questa è la domanda che i telespettatori si stanno facendo dopo aver letto le ultime anticipazioni. Come svelano gli spoiler, infatti, nelle prossime puntate della soap opera che andranno in onda a gennaio, la bella Brancia annuncerà il fidanzamento ufficiale con Torrebruna, spezzando il cuore al povero Marcello, che ancora sperava di riconquistarla. Tuttavia, nel finale della soap, le cose potrebbero prendere una piega decisamente diversa.

Il Paradiso delle Signore 7 anticipazioni: Ludovica tra Marcello e Ferdinando

Nelle prossime puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda a gennaio, Ludovica e Marcello si incontreranno al Circolo per parlare della vendita di Palazzo Andreani, uno smacco per Barbieri, che era riuscito a soffiarlo a Umberto, in combutta con Adelaide. La sua delusione sarà tanta, ma a consolarlo ci penserà Ludovica, che lo spronerà a non mollare e continuare la sua carriera nel mondo dell'imprenditoria, avendo tutte le carte in regola. Marcello fraintenderà la vicinanza dell'ex fidanzata, che lo fermerà subito ribadendogli la fine della loro storia d'amore, ormai passata. Ma sarà davvero così?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Ludovica prende una decisione

La situazione si farà ancora più complicata: nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Ludovica prenderà una decisione importante su Torrebruna che cambierà per sempre la sua vita. Nel frattempo, Marcello verrà invitato al Circolo e qui Ferdinando comincerà a provocarlo, tanto da innescare in lui una rabbia incontrollabile.

Barbieri, accecato dalla gelosia, sferrerà un pugno in pieno viso a Torrebruna, tra lo stupore generale dei presenti. Come se non bastasse, il povero Marcello dovrà accettare il fatto che Ludovica e Ferdinando si sono fidanzati ufficialmente.

Ludovica e Ferdinando si sposano nel finale Il Paradiso delle Signore 7?

Ci sono due coppie in questa stagione che sono prossime - almeno per ora - al matrimonio.

Si tratta di Umberto e Flora e di Ludovica e Ferdinando, freschi di fidanzamento ufficiale. Marcello è solito essere protagonista di colpi di scena, come ben sanno i fan della soap in onda su Rai 1. Nelle puntate finali Il Paradiso delle Signore, non escludiamo che, una volta all'altare, Ludovica non venga fermata all'altare da Marcello, proprio prima di pronunciare le parole che la legherebbero per sempre a Ferdinando. I telespettatori fanno il tifo per questa ex coppia e chissà che nel gran finale non ci sia il loro ritorno di fiamma, con enorme sofferenza del povero Ferdinando.