Nelle future puntate di Terra Amara che andrano in onda su Canale 5, il pubblico vedrà Gaffur tradire la moglie Saniye. Il capomastro cederà alle lusinghe di Seher e inizierà con lei una relazione extraconiugale. Il suo segreto non rimarrà tale a lungo, visto che Saniye lo scoprirà, scagliandosi non solo contro il marito, ma anche contro la rivale.

Gaffur tradisce la moglie con Seher: anticipazioni Terra amara

Nelle future puntate di Terra amara non mancheranno i colpi di scena, in particolare saranno Gaffur e Seher ad avere una tresca.

Il capomastro inizierà una relazionale extraconiugale con la domestica, tradendo così la moglie Saniye.

Quest'ultima non tarderà a scoprire il tradimento: accadrà nel momento in cui ascolterà una conversazione tra i due amanti. Ovviamente, la cosa la indispettirà molto. La donna si sentirà umiliata e affronterà il marito, il quale negherà il tradimento. Nonostante questo, Saniye non riuscirà a fidarsi e lo farà dormire sul divano.

Gaffur continuerà a negare di aver avuto rapporti con Seher, ribadendo che tra loro ci sarebbe solo un' amicizia. Ovviamente Saniye non crederà alla versione del marito.

Gaffur ci ricasca e continua a tradire di Sanye: nuove puntate di Terra amara

In Terra amara, non passerà molto tempo prima che Gaffur cada di nuovo nello stesso errore. Visto che Saniye continuerà a respingerlo, il capomastro andrà di nuovo a cercare Seher.

Tra i due riesploderà la passione, tanto da decidere di appartarsi in una stalla per soddisfare il proprio desiderio. Andrà così in scena l'ennesimo tradimento di Gaffur, il quale però, se ne pentirà subito dopo.

I sensi di colpa attanaglieranno l'uomo, visto che sarà consapevole che la moglie non si meriti un trattamento del genere.

Saniye furiosa per il tradimento, si scaglia contro Seher

Resta da capire come gestirà questa situazione il capomastro. Tra le altre cose, mentre tornerà a casa dopo una notte d'amore con Seher, Gaffur vedrà Hunkar e Fekeli mentre si salutano affettuosamente. La cosa incuriosirà il capomastro, il quale comincerà a sospettare che tra i due ci possa essere del tenero.

Scorrendo le anticipazioni di Terra amara, ben presto Saniye verrà a sapere che Gaffur continua a tradirla con Seher. Sarà Fadik a spifferare tutto, facendo andare su tutte le furie la donna. A questo punto, scoppierà una lite furiosa in cucina tra Saniye e Seher, con la moglie di Gaffur che colpirà più volte la rivale.