Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 sulla prima rete Rai ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily nostrana nata da un'idea di Giannandrea Pecorelli, riguardo agli episodi che andranno in onda da lunedì 16 a venerdì 20 gennaio, evidenziano che Palma Rizzo (Valentina Tomada) si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro, mentre il figlio Francesco (Christian Roberto) preferirà mantenere segrete le sue reali mire. Quest'ultimo, dopo aver provato in ogni modo a conquistare la fiducia di Salvatore Amato (Emanuel Caserio), riuscirà a essere assunto dallo stesso al Bar Bottini.

Negli prossimi episodi de Il Paradiso 7, inoltre, Palma riceverà l'offerta da parte dei vertici aziendali dell'atelier milanese di occuparsi di una rubrica del Paradiso Market, con Rizzo che accetterà la proposta professionale di buon grado.

Palma e Francesco si trasferiscono a casa Amato

Le ultime puntate della soap opera di Rai 1 hanno regalato ai telespettatori l'improvviso arrivo di Palma e Francesco in quel di Milano, madre e figlio che, in qualità di amici di famiglia di casa Amato, hanno chiesto ospitalità a Salvatore.

Il cameriere, seppur non entusiasticamente, ha ceduto per il momento la sua abitazione ai Rizzo per andare a vivere da Armando Ferraris (Pietro Genuardi), il compagno della madre Agnese (Antonella Attili).

L'arrivo di Palma e Francesco nel capoluogo lombardo è stato figlio della tragedia del Vajont, evento disastroso che aveva raso al suolo sia la loro casa che la scuola dove insegnava Rizzo senior.

Da Partanna, luogo natio dove la donna si era rifiutata di lavorare ai campi per studiare, Palma si era trasferita a Belluno per insegnare in una scuola superiore.

A causa dell'esondazione della diga Vajont, i Rizzo si erano visti costretti ad abbandonare il capoluogo veneto per cercare fortuna in Lombardia.

A Palma sarà affidata una rubrica del Paradiso Market

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 7 la ricerca di un nuovo impiego da parte di Palma sarà alquanto breve.

La new entry, infatti, deciderà di aiutare alcune persone analfabete a scrivere delle missive indirizzate alle persone care senza chiedere alcun ritorno economico in cambio.

Gesto gentile che sarà oltremodo apprezzato dai vertici aziendali del grande magazzino meneghino, i quali offriranno a Palma l'opportunità di curare una rubrica del Paradiso Market.

Di che rubrica si tratterà lo scopriremo nei prossimi episodi, ma è possibile ipotizzare che si tratti della posta del cuore, magari gestita sia da Rizzo che da Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti).