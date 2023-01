I fan di Uomini e donne già sognavano di assistere al ritorno in studio di Ida e Alessandro: il fatto che i due si trovassero a Roma a ridosso di una nuova registrazione, era bastato per far partire mille ipotesi su un'imminente ospitata nel dating-show. La mattina dell'11 gennaio, però, Platano si è mostrata all'aeroporto con il fidanzato, col quale sta per concedersi la prima vera vacanza da coppia: i piccioncini dovrebbero essere diretti a Miami.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Chi si aspettava che Ida e Alessandro partecipassero alla registrazione di Uomini e Donne del 12 gennaio, sarà rimasto deluso nello scoprire che i due si sono recati a Roma solo per fare una tappa intermedia.

Il 10 gennaio, infatti, la dama e il cavaliere hanno pubblicato su Instagram video e foto del loro breve soggiorno nella capitale ma senza mai spiegare ai fan perché si trovavano lì. In tanti, dunque, hanno cominciato a fantasticare su un imminente ritorno della coppia negli studi Elios, ovviamente in qualità di ospiti e non di protagonisti in cerca dell'anima gemella.

Sono passate più di quattro settimane dall'ultima apparizione di Platano e Vicinanza nel dating-show che li ha fatti conoscere e innamorare: i due hanno preso parte alle riprese di una puntata i primi di dicembre, dopodiché non si sono più fatti vedere nel programma condotto da Maria De Filippi.

La 'regina' di Uomini e Donne innamorata

Ida e Alessandro hanno appena festeggiato due mesi d'amore, quindi molti spettatori di Uomini e Donne ipotizzavano che sarebbero tornati in studio per aggiornare il pubblico su come procede la relazione che è iniziata ufficialmente i primi di novembre.

La parrucchiera e l'imprenditore si sono ripresi prima a letto in albergo e poi a cena, informando i loro sostenitori su tutti gli spostamenti che hanno fatto da quando sono arrivati nella capitale.

La mattina di mercoledì 11 gennaio, però, la bresciana ha chiarito che lei e il compagno sono volati a Roma solo perché nelle prossime ore dovranno partire per una meta lontana. Le ultime storie che Platano ha postato su Instagram, infatti, sono dall'aeroporto di Fiumicino, dove lei e Vicinanza hanno fatto colazione in vista dell'imminente viaggio.

I protagonisti del dating-show non hanno ancora detto dove sono diretti ma, sapendo che Alessandro ha scelto una vacanza a Miami come regalo di Natale per Ida, è molto probabile che i due stiano per volare in America per la loro prima vera fuga d'amore.

Attesa per le prossime anticipazioni di Uomini e Donne

Ida e Alessandro, dunque, giovedì 12 gennaio non saranno ospiti della nuova registrazione di Uomini e Donne come tanti fan pensavano: la coppia sta per lasciare Roma e nelle prossime ore si scoprirà se è diretta davvero a Miami come molti sospettano.

Il cast del dating-show, comunque, tra circa 24 ore si ritroverà all'interno degli studi Elios per dare vita ad un'attesissima puntata. Sono settimane che gli spettatori sperano di leggere tra le anticipazioni che almeno uno tra Federico e Lavinia ha fatto la sua scelta: entrambi i tronisti continuano a rimandare questa decisione, e ciò fa slittare anche l'arrivo di eventuali nuovi protagonisti del Trono Classico.

Per quanto riguarda i senior, la curiosità del pubblico è tutta per Armando Incarnato. Il cavaliere non ha partecipato alle riprese della scorsa settimana e c'è chi è certo che sarebbe stato allontanato definitivamente dal programma dopo lo scontro con Maria De Filippi. Domani sera si saprà se il cavaliere napoletano tornerà nel parterre del Trono Over oppure se la sua avventura in tv si è conclusa dopo più di 5 anni.