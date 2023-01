L'amore e la gelosia sono protagonisti delle trame della soap Il paradiso delle signore, in onda con gli episodi della settima stagione in prima visione assoluta dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:05 Vittorio è rimasto al comando del grande magazzino e ha in mente un'altra pubblicità per far conoscere le ultime novità alle clienti. Questa volta si tratta di promuovere un capo che ha fatto la rivoluzione negli anni Sessanta: le prime calze in lycra. Per l'occasione che Conti ingaggia la diva per eccellenza Sandra Milo. Il suo arrivo, tuttavia, creerà parecchio scompiglio.

Nel frattempo, a proposito di amori contrastati, Marco sarà sempre più sfuggente. Il motivo del suo malessere è legato a Stefania, ma una serata passata in compagnia di Gemma potrebbe cambiare ogni cosa.

Il paradiso delle signore nuove puntate: arriva Sandra Milo

Vittorio non si è mai fatto fermare da nulla, almeno in campo lavorativo. In quello amoroso invece c'è qualche perplessità, visto che ha sempre preferito cedere il passo invece che lottare per conquistare davvero chi ama. Anche per la nuova campagna pubblicitaria, Conti ha un'idea a dir poco strepitosa e non ha paura a puntare in alto, molto in alto. Per pubblicizzare le nuovissime calze in lycra, materiale che contribuirà a scrivere la rivoluzione della storia della moda, chiama la diva e musa ispiratrice di Fellini.

Al Paradiso arriva niente di meno che Sandra Milo. Le Veneri sono estasiate, ma tra queste una in particolare sembra soffrirne la presenza. Si tratta di Irene, che notando il feeling tra Sandra Milo e Alfredo rode di gelosia. Cipriani sogna il principe azzurro ricco e colto, ma è evidente che ha una cotta per il magazziniere, cosa che fa molta fatica ad ammettere.

Chissà che la presenza di Sandra Milo e le adulazioni di Alfredo non siano l'occasione giusta per far scendere Irene dal suo piedistallo dorato.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: cosa è successo tra Marco e Stefania?

Nelle nuove puntate della soap c'è da capire cosa sia realmente successo tra Stefania e Marco, dopo che quest'ultimo ammette che soffre per la fidanzata rimasta in America.

A stargli vicino, in maniera del tutto inaspettata (o forse, non troppo), c'è Gemma, dopo una serata organizzata proprio per festeggiare il rientro di Marco. I due ritrovano la complicità di un tempo e non si esclude che si possa riaccendere la vecchia fiamma. Del resto Gemma sa bene come ottenere ciò che vuole e in questo momento Marco è molto vulnerabile per via della crisi che sta attraversando con la sua fidanzata Stefania, che ovviamente è all'oscuro di tutto.