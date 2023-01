L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 è confermato nella settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 con le nuove puntate di questa stagione in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco, dato che il ragazzo si mostrerà particolarmente nervoso. Un modo di fare che attirerà i sospetti di Gemma, al punto che la ragazza deciderà di indagare sul conto del suo ex fidanzato. Spazio anche alle vicende di Francesco che, in questi nuovi appuntamenti della soap, si ritroverà nei guai.

Gemma indaga su Marco: anticipazioni Il Paradiso al 3 febbraio

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, che saranno trasmesse nella settimana fino al 3 febbraio su Rai 1, rivelano che non sfuggirà il nervosismo di Marco. Il ragazzo sarà abbastanza irrequieto e tale situazione non passerà inosservata agli occhi della sua ex fidanzata Gemma. La ragazza si renderà conto che c'è qualcosa che non va in Marco e per questo motivo chiederà a Roberto di indagare, perché vuole capire cosa stia succedendo nella vita del suo ex fidanzato.

Marco al centro dei nuovi intrighi

Roberto non si tirerà indietro, anche se secondo lui i motivi di questo nervosismo non sono riconducibili a possibili situazioni di crisi dal punto di vista dei sentimenti.

Il giovane Landi sosterrà che Marco sia nervoso per la delicata situazione familiare col fratello Tancredi e perché lo attende una sfida lavorativa di grande prestigio. Il nipote della contessa è stato incaricato di realizzare un'intervista a uno dei più grandi del cinema italiano e internazionale: Federico Fellini.

Francesco si ritrova nei guai con Salvatore



Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 3 febbraio rivelano che Francesco si ritroverà nei guai con Salvatore Amato. Il motivo? Salvo troverà dei bozzetti di alcuni abiti all'interno della Caffetteria, ma nel giro di pochi minuti spariranno nel nulla. Il barista si scervellerà a trovarli, fino a quando non scoprirà che si trovano all'interno dello zaino di Francesco.

Immediata la reazione del barista: Salvo accuserà Francesco di essersi macchiato di un furto.

Salvatore chiede scusa dopo aver scoperto la verità



Un duro colpo per il giovane Rizzo, che al cospetto dell'ira del suo capo proverà in tutti i modi a discolparsi, provando a fargli capire di essere totalmente estraneo ai fatti. Per fortuna la verità verrà a galla: le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Salvo scoprirà tutta la verità sul mistero dei bozzetti e a quel punto non potrà fare altro che chiedere scusa al suo dipendente, chiedendo perdono per le gravi accuse che aveva mosso nei suoi confronti.

In queste nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle signore, i telespettatori potranno seguire le vicende di Marco, Gemma, Francesco e Salvatore, personaggi che saranno al centro degli intrighi e dei colpi di scena della settimana dal 30 gennaio al 3 febbraio. Non perdete l'appuntamento con la fiction in onda su Rai 1, per scoprire come si evolveranno le trame e come si risolveranno i problemi dei protagonisti.