Gli spoiler della soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricchi di novità per i telespettatori.

Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Rai 1, Veronica Zanatta tornerà al lavoro presso il Paradiso e anche Palma sarà in cerca di una nuova occupazione.

Nel frattempo Alfredo Perico (Gabriele Anagni) proporrà a Clara di partecipare a una gara di ciclismo dal montepremi molto importante, ma Don Saverio cercherà di ostacolare il tutto.

Successivamente Vittorio Conti riceverà un'offerta di lavoro da una casa automobilistica e valuterà se accettarla, consapevole che ciò significherebbe lasciare il negozio.

Il Paradiso delle Signore, puntate 16-20 gennaio: Veronica accetta di lavorare al Paradiso

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 16 al 20 gennaio, Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sarà desiderosa di risolvere i problemi finanziari della sua famiglia e accetterà con gioia di lavorare al Paradiso. Nel frattempo, anche Palma (Valentina Tomada) sarà in cerca di un nuovo lavoro.

Alfredo Perico (Gabriele Anagni), intanto, verrà a sapere di una gara dal grosso montepremi e parlerà a Clara della sua idea.

Adelaide, invece, consiglierà a Matilde di trovare un modo per riappacificarsi con Vittorio Conti quanto prima. Quest'ultimo penserà seriamente di abbandonare il Paradiso per andare a lavorare in una casa automobilistica.

Marcello vuole trasferirsi in Australia

Francesco farà di tutto pur di guadagnarsi la stima e la fiducia di Salvo, ma non sarà tanto facile per lui. Nel frattempo Armando scoprirà che Marcello ha pensato di trasferirsi in Australia, quindi proverà a fargli cambiare idea con una straziante confessione, ma non ci riuscirà. Sarà così che Ferraris penserà di chiedere aiuto ad Adelaide

Clara, intanto, si allenerà con Alfredo, all’insaputa di don Saverio e comincerà ad apprezzarlo.

Successivamente Irene assisterà a un confronto tra Alfredo e don Saverio e resterà assai colpita.

Veronica vede Ezio e Gloria insieme

Adelaide riuscirà a cambiare l’umore di Marcello offrendogli una ricca quota sulla vendita di Palazzo Andreani.

Nel contempo Maria non troverà la giusta ispirazione per realizzare la sua collezione, così Vito cercherà di aiutarla.

Salvo, intanto, deciderà di assumere Francesco in Caffetteria. In seguito Tancredi ascolterà, per caso, una telefonata tra Matilde e Vittorio e sarà colto dalla gelosia, Umberto però avrà un’idea per colpire l’uomo e riguarderà Palazzo Andreani.

Infine Veronica sorprenderà Ezio e Gloria insieme, sarà così che Gemma consiglierà a sua mamma di cambiare il proprio atteggiamento nei confronti di Gloria.