Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7 continuano ad essere incentrate sulle vicende di Vittorio, Matilde e Tancredi. Il triangolo che sta tenendo banco in questa settima stagione della soap opera pomeridiana di Rai 1, promette nuovi colpi di scena anche in futuro, dato che Tancredi non avrà alcuna intenzione di arrendersi con sua moglie.

E, proprio l'atteggiamento e il modo di fare possessivo con la donna, potrebbe finire per mettere in pericolo di vita la socia di Vittorio Conti al grande magazzino.

Matilde divisa tra Tancredi e Vittorio nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 prevede che al centro delle nuove puntate ci saranno le tormentate vicende sentimentali di Matilde Di Sant'Erasmo.

La donna, dopo il ritorno del tutto inaspettato del marito Tancredi, ha dovuto mettere da parte la sua neonata relazione con Vittorio Conti.

Matilde ha scelto di concedere una seconda chance a suo marito, pur consapevole del fatto che l'uomo potrebbe non essere cambiato per davvero, così come ha sostenuto in seguito al suo ritorno.

Di conseguenza, i momenti di passione e tenerezza vissuti con Vittorio Conti, ha scelto di lasciarseli alle spalle e di provare così a salvare il suo matrimonio col nipote della contessa Adelaide.

Tancredi fa spiare Matilde e Vittorio: anticipazioni Il Paradiso 7

Ma cosa succederà a questo punto? Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che Tancredi continuerà a lottare con tutte le sue forze per cercare di riconquistare il cuore della moglie e, consapevole del feeling che c'è tra lei e Vittorio, deciderà di farli spiare.

Tancredi si rivolgerà ad un investigatore privato con lo scopo di tenere sotto controllo Matilde e scoprire se lo sta tradendo, così come lui sospetta.

I due "amanti", quindi, potrebbero ritrovarsi in serio pericolo nel corso delle prossime puntate di questa settima serie e, a rischiare maggiormente potrebbe essere proprio Matilde.

Matilde in pericolo per Tancredi nelle nuove puntate de Il Paradiso 7?

Non si esclude, infatti, che l'atteggiamento di Tancredi possa diventare pericoloso nei confronti della moglie, dato che l'uomo vorrà avere il pieno controllo sulla donna che ha sposato un po' di anni fa.

"È uno che vive una sorta di dualismo: da una parte l'amore romantico e incondizionato che lo lega alla moglie, dall'altra il possesso estremo che vuole esercitare su di lei per paura di perderla", ha dichiarato l'attore di Tancredi in una recente intervista in merito al suo personaggio.

E così non si esclude che questa possessività dell'uomo possa mettere in serio pericolo la vita della donna in questo finale di stagione de Il Paradiso delle signore 7.