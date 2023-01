Prosegue l'appuntamento quotidiano con la settima stagione de Il Paradiso delle Signore che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:05.

Durante la puntata de Il Paradiso che andrà in onda mercoledì 4 gennaio su Rai1, Umberto inizierà a sospettare che dietro il fallimento della sua asta per acquistare Palazzo Andreani ci sia la sua ex compagna Adelaide. Vittorio e Matilde saranno sempre più complici grazie all'iniziativa di beneficenza per i bambini dell'orfanotrofio. Tancredi assumerà un investigatore per spiare i movimenti di sua moglie.

Irene continuerà ad essere arrabbiata con Clara per aver aiutato Alfredo in una nuova strategia per conquistarla, mentre Elvira aiuterà Salvatore in pasticceria per la preparazione dei dolcetti per la festa della Befana.

Vittorio e Matilde complici per la festa della Befana

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso numero 73, Vittorio e Matilde ascolteranno la storia di Adelmo, il bambino arrivato al Paradiso sotto la custodia della parrocchia di Don Saverio. Questo permetterà ai due soci del magazzino di avvicinarsi sempre di più e pensare insieme ad una nuova iniziativa di beneficenza: la festa della Befana. Il dottor Conti coinvolgerà anche la caffetteria in questa giornata di regali.

Elvira proporrà il suo aiuto a Salvatore per la preparazione dei dolcetti da regalare ai bambini dell'orfanotrofio. Questo sarà anche un modo per la venere di avvicinarsi, di nuovo, al barista dato che l'ultima volta le cose non erano andate affatto bene.

Tancredi assume un investigatore ne Il Paradiso

Il nipote della contessa Adelaide è ritornato per riconquistare sua moglie, ma non appena noterà l'affinità tra la donna e Vittorio, adopererà una strategia per farle credere di essere cambiato. Ben presto i timori della giovane Matilde si concretizzeranno poiché Tancredi assumerà un investigatore privato per spiare i suoi movimenti.

Pertanto, suo marito non è affatto cambiato e cerca ancora di controllare la vita della signora Frigerio.

Nel frattempo, Vittorio sfogherà il suo malessere con l'amico Roberto, poiché se da un lato sa di doversi allontanare dalla donna che ama perché è sposata, dall'altra non vuole arrendersi a perdere, ancora una volta, l'amore.

Umberto sospetta che ci sia Adelaide dietro la William

Nell'ultima parte della puntata de Il Paradiso, Irene continuerà ad essere delusa e arrabbiata con la venere Clara per essere stata complice di Alfredo nel suo piano per conquistarla.

Infine, Umberto inizierà a sospettare che dietro la società di comodo che ha acquistato Palazzo Andreani ci sia proprio la sua ex compagna Adelaide. Così, il commendatore Guarnieri inizierà ad indagare per vederci chiaro sulla situazione e capire chi gli ha soffiato un'importante investimento sul futuro.