Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 31 gennaio, non possono mancare numerosi nuovi avvincenti colpi di scena, in grado da lasciare con il fiato sospeso in attesa di scoprire come evolverà la situazione.

In particolare, i riflettori sono posti su alcuni dei personaggi principali della soap. Si tratta di Vittorio Conti e Matilde Frigerio. Tra i due c'è tanta tensione, in seguito agli ultimi avvenimenti. Da quando Marco ha fatto ritorno inaspettatamente, si è subito avvertito un clima teso con suo fratello.

Tuttavia, mentre da un lato il pubblicitario si è subito offerto di dargli tutto il suo supporto, dall'altro la cognata preferisce che tra i due vi sia armonia. Pertanto, non avendo apprezzato il gesto di Vittorio, lo accusa di aver messo soltanto zizzania tra i due fratelli Di Sant'Erasmo, peggiorando la situazione.

Clima tesissimo al Paradiso delle Signore

Nel corso del prossimo appuntamento con il Paradiso delle Signore, dopo lo scontro diretto avuto con la collega, Vittorio è ancora molto scosso e decide di confidarsi con il suo amico Roberto. D'altronde non si aspettava una tale reazione da parte della giovane Frigerio. Nel contempo, però, anche Matilde non se ne sta con le mani in mano.

Preferisce risolvere la situazione a modo suo e sprona il marito a fare un passo indietro, in modo tale da riavvicinarsi a suo fratello Marco.

Intanto, Salvatore trova dei bozzetti in Caffetteria. Subito dopo, si rende conto che non ci sono più: sono misteriosamente scomparsi. Invece, nonostante Irene e Alfredo si siano riappacificati dopo l'ultimo scontro, la giovane Venere continua a starsene sulle sue.

Non si sente del tutto sicura di potersi esporre liberamente con lui.

Problemi in vista per Marco al Paradiso delle Signore

Nel frattempo, Ferdinando non può fare a meno di commentare in modo ironico la nuova coppia nascente, composta da Marcello ed Adelaide. D'altronde, si tratta di un qualcosa di inaspettato. Tuttavia, Ludovica non riesce a stare al gioco e le sue battute la rendono tesa.

Poco dopo, Gemma si rende conto che Marco sta nascondendo qualcosa. Sin da subito si è allarmata per il suo improvviso ritorno. Adesso, però, capisce che le tensioni tra lui e Tancredi non sono l'unico problema dietro il suo atteggiamento strano. Per aiutarlo, è intenzionata ad indagare ulteriormente. Teme che possano esserci delle complicazione nel rapporto con Stefania. Da quando è tornato, non ha mai fatto riferimento alla sua fidanzata e la giovane Venere del Paradiso comincia a essere preoccupata.