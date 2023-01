Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col nome di Sturm der Liebe dalla prima puntata trasmessa nel 2007. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 14 gennaio 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui tentativi fatti da Erik per allontanare Ariane e Robert, sulla comparsa misteriosa della foto dell'ex della Kalenberg, sulla delusione d'amore di Gerry, sul ferimento di Werner e sui tentativi fatti da Max per riconquistare Vanessa.

Ariane sospetta di Erik e Werner

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Erik tenterà in tutti i modi di mettere Robert contro Ariane, fallendo miseramente. Nel frattempo, quest'ultima metterà una foto di Robert sul comodino nel tentativo di far capire al compagno che lei vuole un futuro con lui. Saalfeld rimarrà molto perplesso dal gesto della compagna. Le cose si complicheranno quando una notte non troveranno sul comodino la foto di Robert ma quella dell'ex marito di Ariane, Karl, comparsa misteriosamente. A quel punto, Ariane sospetterà immediatamente che ad entrare nella sua stanza di soppiatto siano stati Werner ed Erik, ma entrambi negheranno nella maniera più assoluta. Per evitare intrusioni future, Ariane metterà un lucchetto alla sua porta.

Gerry scopre che Shirin è innamorata di un altro

Shirin ferirà i sentimenti di Gerry, confessandogli di essersi innamorata di Henning. Erik lo verrà a sapere e cercherà di risollevare il morale del giovane, portandolo ad una serata fra uomini, ma le cose non andranno come previsto. Thomas Heilmeier, il capo di Constanze, si presenterà inaspettatamente al Furstenhof, offrendo alla giovane una collaborazione lavorativa nel suo studio legale in cambio di un favore.

L'uomo chiederà alla sua dipendente di portare per conto suo una valigia in Svizzera. Sospettosa, la giovane forzerà la serratura della valigia, scoprendo che contiene denaro sporco. Werner si ferirà ad una gamba nella stalla, lasciando scappare il suo cavallo. Avendo visto nelle vicinanze Erik fare jogging, Saalfeld lo chiamerà e gli chiederà di riportare il cavallo alla stalla.

Vogt ritroverà l'animale ma, poco prima di avvicinarsi a quest'ultimo, avrà un attacco di panico.

Max tenterà di parlare nuovamente con Vanessa ma quest'ultima non gli lascerà il tempo di dire nemmeno una parola. Per evitare di incontrare nuovamente l'ex, la giovane si prenderà dei giorni di ferie da trascorrere in un ritiro di scherma. Poco prima di partire però Vanessa incontrerà nuovamente Max.