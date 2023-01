Nuovi amori in arrivo nella soap Il Paradiso delle Signore che faranno sognare i telespettatori. Vito e Maria finalmente superano le rispettive timidezze e sono vicini al tanto atteso bacio, ma c'è un grande segreto tra di loro, che la giovane Puglisi ancora non sa. Vito nasconde molto di più del fatto di aver chiesto al padre di Maria di combinare il matrimonio e lo confiderà ad Alfredo, stanco di tenersi questo peso nel cuore. Nel frattempo, tutto è pronto per la cena che celebrerà il fidanzamento ufficiale di Flora e Umberto e Ludovica e Ferdinando.

Marcello con il cuore a pezzi in un angolino? A quanto pare no, visto che sorprenderà Adelaide proponendole un viaggio. E poi ancora, vedremo uno strano Marco turbare Gemma: che cosa sta succedendo con Stefania in America? Di seguito, le anticipazioni.

Il Paradiso delle signore anticipazioni 23-27 gennaio: Marco e Gemma di nuovo vicini

Il ritorno di Marco nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore non sarà casuale, in particolare per Gemma. La giovane Zanatta ha cercato di dimenticarlo ma, una volta che se lo troverà davanti, il cuore sussulterà. Nel frattempo, Carlos cercherà di attirare la sua attenzione, ma senza grandi risultati.

Maria e Vito continueranno a frequentarsi e la giovane Puglisi inizierà a guardare il bel Lamantia con occhi diversi, senza sapere che le nasconde un segreto.

Il Paradiso delle signore settimana 23-27 gennaio: Marcello propone ad Adelaide di partire

L'intesa tra Adelaide e Marcello cresce sempre di più ed è sotto gli occhi di tutti, Ludovica compresa. La bella Brancia sarà sconvolta quando vedrà i due complici e vicini, e non resterà indifferente alla cosa, nonostante si sia fidanzata ufficialmente con Torrebruna.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle signore, Marcello stupirà Adelaide proponendole un viaggio. Ma non è finita qui.

Dopo la serata al Circolo, Marcello e Adelaide saranno travolti dall'amore e si lasceranno andare alla passione, senza nessun rimpianto.

Il Paradiso delle signore spoiler 23-27 gennaio: Vito svela il suo segreto a Maria

Finalmente, ci sarà il tanto atteso bacio tra Vito e Maria, che darà loro tanta felicità. Lamantia però non è stato sincero con lei e ha intenzione di rimediare al più presto, intenzionato a fare le cose sul serio. Dopo essersi confidato con il buon Alfredo, Vito organizza una cena con Maria, pronto a confidarle cosa nasconde nel suo passato. Che cosa succederà ora?

Ricordiamo che le puntate de Il Paradiso delle signore possono essere riviste dopo la messa in onda delle 16:05 su Rai 1 anche sul portale Raiplay, dove vengono caricati tutti gli episodi.