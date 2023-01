Continua su Rai 1 la programmazione della soap opera italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:05 circa.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 9 a venerdì 13 gennaio, Marcello rifilerà un pugno a Ferdinando e Ludovica deciderà di chiudere ogni rapporto con lui. Inoltre Vittorio e Matilde si allontaneranno, mentre Veronica si licenzierà dal Paradiso dopo che comprenderà che Ezio non è per nulla felice della sua scelta.

Ezio e Gloria si avvicinano

Nella puntata de "Il Paradiso delle signore" di lunedì 9 gennaio, Matilde si troverà nella difficile situazione se credere o meno al cambiamento avuto da Tancredi.

Veronica si attiverà per trovare un lavoro, al fine di dare il suo contributo ad Ezio. Intanto Umberto sarà certo di essere riuscito a corrompere l'ingegnere Bonetti e celebrerà l'accaduto con Ferdinando. Inoltre Salvo chiederà ad Armando di potere stare da lui qualche giorno, in quanto ha dato la sua abitazione a Palma Rizzo e al figlio. Matilde Frigerio intanto chiuderà con Vittorio Conti, dopo essersi riavvicinata a suo marito.

Nell'episodio di martedì 10 gennaio, Gemma si rivolgerà a Roberto affinché la madre possa trovare lavoro. Ezio e Gloria si avvicineranno sempre di più. Nel frattempo Palma andrà da Armando per porgergli le sue scuse, sentendosi in colpa per il fatto che Salvo è dovuto andare a stare da lui.

In tutto questo Vittorio avrà più di un problema a lavorare insieme a Matilde dopo la fine della loro relazione.

Francesco aiuta Maria, Irene e Clara

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 11 gennaio, Adelaide e Marcello non saranno a conoscenza delle azioni portate avanti da Umberto, che ha deciso di danneggiare i loro affari.

Barbieri intanto apprenderà che il commendatore è sul punto di acquistare palazzo Andreani e riferirà tutto ad Adelaide. Quest'ultima inoltre renderà noto che sarà lei a occuparsi della posta del cuore della rivista del negozio. Inoltre Palma e Francesco avranno un duro confronto e, quando il ragazzo non farà ritorno a casa, sua madre chiederà aiuto a Salvo e Armando.

Nella puntata di giovedì 12 gennaio, Barbieri dovrà vendere Palazzo Andreani e ne sarà molto rattristato, così Ludovica lo inviterà a un evento al Circolo per farlo stare meglio. Durante la serata Ferdinando punzecchierà Marcello, il quale perderà la pazienza e gli rifilerà un pugno. Intanto questo Francesco aiuterà Irene, Maria e Clara che hanno un problema in casa, mentre Adelaide farà in modo che Matilde e Vittorio possano chiarirsi. Veronica invece troverà un impiego in sartoria, ma dopo aver capito che Ezio è contrario si licenzierà.

Tancredi vuole riportare Matilde a Torino

In base agli spoiler di venerdì 13 gennaio, Adelaide inviterà Marcello a scusarsi con Ferdinando dopo il pugno datogli alla festa.

Ludovica non vorrà avere più niente a che fare con Barbieri e, per allontanarlo, gli comunicherà di essersi fidanzata ufficialmente con Torrebruna.

Intanto Colombo esorterà Veronica a riprendere il lavoro al Paradiso. Infine Conti e Frigerio avranno modo di ritrovare una certa intesa, mentre Tancredi confesserà a Guarnieri che il suo scopo è quello di riportare Matilde a Torino.