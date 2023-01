Quali sono le fiction Rai che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio 2023? Le anticipazioni sui titoli in programma rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di vari titoli che, nelle passate stagioni, hanno saputo far breccia nel cuore degli spettatori.

È questo il caso di Mare Fuori 3, la serie ambientata nel carcere minorile di Napoli, pronta a tornare in onda con un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannuncia denso di colpi di scena.

Spazio anche al debutto di nuovi titoli, come nel caso di Fiori sopra l'inferno con protagonista Elena Sofia Ricci.

Mare Fuori 3 confermata su Rai 2: nuove fiction Rai febbraio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove fiction Rai del prossimo febbraio 2023, rivelano che su Rai 2 arriverà la terza stagione di Mare Fuori.

La serie tv tornerà in onda a partire da mercoledì 15 febbraio con le sei puntate previste di questa terza stagione, che si preannuncia irta di sorprese e colpi di scena.

Intanto, però, la Rai ha già fatto sapere che i primi sei episodi di questa stagione saranno disponibili su Rai Play a partire dal 1° febbraio 2023.

In questo modo, quindi, gli spettatori e appassionati della fiction potranno vedere le prime puntate in streaming online, tutte d'un fiato, senza dover attendere la messa in onda televisiva prevista dal 15 febbraio in poi.

Lino Guanciale torna con Il Commissario Ricciardi 2: nuove fiction Rai febbraio

Tra i titoli confermati per il mese di febbraio, spicca anche Il Commissario Ricciardi 2.

Dopo i buoni ascolti della prima stagione, seguita da una platea di quasi sei milioni di spettatori a settimana, torneranno le indagini del commissario interpretato da Lino Guanciale, ambientata nella Napoli degli anni Trenta.

Il debutto di questa seconda stagione della serie poliziesca di Rai 1 è fissato per lunedì 27 febbraio, a partire alle 21:30 circa su Rai 1.

Debuttano Fiori sopra l'inferno e Resta con me: nuove fiction Rai febbraio 2023

Tra i titoli in programma nel corso del mese di febbraio sulle reti Rai, spiccano anche due nuove fiction che si apprestano a conquistare il gradimento degli spettatori.

Una di queste è Fiori sopra l'inferno, una miniserie thriller con protagonista Elena Sofia Ricci, la cui messa in onda è in programma dal 13 febbraio.

Tra i debutti previsti in questa nuova stagione televisiva, spicca anche quello di Resta con me, una nuova serie in più puntate con protagonista Francesco Arca, alle prese con vari enigmi da risolvere. La messa in onda è prevista dal 19 febbraio in poi su Rai 1.